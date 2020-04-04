"تحارب الفيروسات".. خبير أعشاب يوضح فوائد الزعتر والبابونج لمواجهة كورونا

في سبيل تجنب الإصابة بفيروس كورونا تتخذ الحكومة عددا من الإجراءات الاحترازية الصارمة، أهمها حظر التجوال من الـ7 مساء وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، وغلق جزئي للمحال التجارية، بالإضافة إلى منع التجمعات وغلق الكافيهات والمقاهي والتجمعات والأفراح وغيرها من الأماكن التي يمكن أن يجتمع فيها الأشخاص.

بالتزامن مع الإجراءات الرسمية، تنتشر نصائح للطب البديل، بين الجميع خاصة عبر رسائل تطبيق "واتساب"، سواء بتناول المشروبات الساخنة، مثل الغرغرة بالماء والملح والليمون، أو تناول الأعشاب المختلفة غير المتداولة، ولكن يثبت العلم أن كثيرا منها ليس له فاعلية في مكافحة، أو الوقاية من "كوفيد 19"، والذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

من جهته يوضح الدكتور سيد قطب، خبير النباتات الطبية والعطرية، أن كثيرا ما يحدث تلاعبا بالجمهور، ويخرج شائعة الشفاء تجار الأعشاب والنباتات استغلالا للظروف، حيث أوضح في تصريح لـ"هن"، أن هناك عشبتين بشكل أساسي يمكن أن يكون لهما تأثيرا مباشرا في الوقاية من كورونا، بحسب وصفه "نتايجهم مضمونة".

الزعتر

أوضح "قطب" أن "الزعتر" واحد من أكثر الأعشاب والنباتات الفعالة في مواجهة فيروس كورونا، بما فيها نبات الزعتر وزيت الزعتر فهو "من نباتات المرحلة ومهم جدا أن لا يخلو منه أي بيت".

وأكمل أن "الزعتر"، يحتوي على مادة "Carvacrol" المعروفة بخصائصها المضادة للفيروسات وبالأخص الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأكد خبير الأعشاب، على أن الصين خلال أزمتها مع كورونا كانت تستورد زيت الزعتر بكميات ضخمة جدا.

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البابونج

وثاني تلك النباتات هو "البابونج"، المعروف بخصائصه المضادة لالتهاب الجهاز التنفسي، حيث كتب "قطب" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لا قدر الله في حال الإصابة بفيروس كورونا والمعروف أنه يصيب الجهاز التنفسي ويسبب التهاب رئوي حاد، أحضر زهور البابونج".

وأوضح طريقته استعماله عن طريق استنشاق بخاره، "المريض يجب أن يغلي الزهور ويستنشق البخار المتصاعد ويكتم نفسه علي قدر استطاعته وهكذا وتكرر علي مدار اليوم بمعدل كل 4 ساعات.

وعن فوائد زهرة البابونج يقول "قطب"، "وذلك لاحتواء زهور البابونج على مادة Flavonoid المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب المزمن".