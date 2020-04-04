فيديو.. "حلاقة في البيت" لـ رونالدو من صديقته خلال حظر كورونا

أجبر فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19"، المشاهير ونجوم الفن والكرة على المكوث في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وهو ما منع قيامهم بالكثير من المهام الحياتية العادية، ومن بينها الحلاقة، ولكن يبدو أن هذا العائق لم يقف أمام كرستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز.

فعبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر نجم الكرة البرتغالي كرستيانو رونالدو، مقطعا مصورا له هو وزوجته خلال قيامها بحلاقة شعره.

وكتب نجم الكرة البرتغالي، في تعليقه على الفيديو مازحا مع جمهوره، "خليك في البيت وخليك ستايل"، كما شاركت جيورجينا نفس الفيديو مع متابعيها عبر "إنستجرام"، معلقة عليه مشيرة إلى نفسها، "حلاقة بواسطة جيو".