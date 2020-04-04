عروسان أمريكيان يقضيان شهر العسل في علاج مصابي كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ضربت أزمة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مخططات عروسين كانا يستعدان لحفل زفافهما.

ووفقا لـ”رويترز” كانت نائلة شيرين قد اختارت فستان الفرح وأجرت هي وعريسها الحجوزات اللازمة لقضاء شهر العسل بعد مراسم الزفاف، التي كان مقررا إقامتها في نهاية مارس، لكن ذلك كله كان قبل أن يضرب فيروس كورونا ضربته.

الطبيبان الأمريكيان الشابان، كاشف تشودري ونائلة شيرين، اللذان دارت قصة حبهما بين نيويورك وولاية أيوا، ألغيا كل الخطط.

وقبل أسبوعين، أقنع العروسان إمام أحد المساجد في هاوثورن، بنيوجيرزي، بأن يفتح لهما المسجد من أجل عقد القران بسرعة، وتزوجت نائلة وتشودري في اليوم التالي الذي كان يوم سبت واحتفلا مع عائلتها في منزل والديها في نيو وندسور، في نيويورك، وبعد الاحتفال ودعت شيرين زوجها في المطار بعد 12 ساعة.

تشودري قال ”ودعنا بعضنا البعض بقليل من الدموع والحزن قدمت لها وردة حمراء.. وعادت نائلة شيرين للعمل يوم الاثنين.

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وباعتبارها كبيرة أطباء في تخصص الأمراض الباطنة فإنها تتولى الإشراف على فرق من الأطباء المقيمين، وتتنقل عبر مستشفيات مختلفة في نيويورك، مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وأصاب المرض حتى الآن أكثر من مليون شخص وأودى بحياة ما يزيد عن 50 ألفا فى جميع أنحاء العالم.

شيرين تعمل أياما طويلة لكنها تقول إن الأطباء يحاولون رفع معنويات بعضهم البعض من خلال تبادل الوجبات الخفيفة وتداول مقاطع الفيديو المضحكة.

وأضافت، نحن نعلم جميعا أن الوضع في نيويورك سيئ لكننا نعرف أن الأسوأ لم يأت بعد.. لم أكن أعتقد قط أنني سأعيش في فترة وباء.

وتشودري، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، طبيب متخصص في القلب ويرى المرضى عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، حيث يعمل في مركز “ميرسي الطبي” في سيدار رابيدز، في أيوا، وقد ألغوا جميع العمليات القابلة للإلغاء للحفاظ على معدات الوقاية عندما يضرب تسونامي كورونا ضربته، لكن عقله في أيوا، وقلبه في نيويورك.. وقال ”أشعر بقلق بالغ عليها.. لكنني فخور بها حقا“.