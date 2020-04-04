الامارات | عقار يقتل كورونا في 48 ساعة بالمختبر.. «أمل» جديد يطل من أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن عقار يقتل كورونا في 48 ساعة بالمختبر.. «أمل» جديد يطل من أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في سباق الباحثين حول العالم، للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد، أشارت دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش الأسترالية، إلى أن عقار إيفرمكتين حقق نتائج واعدة في مكافحة الفيروس داخل المختبر.

وأورد موقع «7 نيوز» الأسترالي الإخباري أن الدراسة حول «إيفرمكتين»، وهو دواء مضاد للطفيليات، ومتاح في جميع أنحاء العالم، توصلت إلى أن العقار له قدرة على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة في المختبرات، وجرعة واحدة منه يمكن أن توقف الفيروس عن النمو داخل الخلايا.

وقال الدكتورة كايلي واغستاف «لقد وجدنا أن جرعة واحدة يمكن أن تزيل أساساً جميع الحمض النووي الريبي الفيروسي (إزالة فعالة لجميع المواد الوراثية للفيروس) في غضون 48 ساعة"، كما نقل موقع «الحرة» عن «7 نيوز».

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وفي حين أنه من غير المعروف كيف يعمل العقار ضد الفيروس، إلا أنه أظهر قدرة على إيقاف الفيروس عن إضعاف الخلايا المضيفة.

وقال الموقع إن الخطوة التالية أمام العلماء هي تحديد الجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.

وأضاف واغستاف: «في الأوقات التي نواجه فيها وباءً عالمياً ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متوافر بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في أقرب وقت".

يذكر أن الدراسة هي عمل مشترك بين معهد موناش للطب الحيوي ومعهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة، ونشرت نتائجها في مجلة البحوث المضادة للفيروسات Antiviral Research.