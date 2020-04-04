لو شاكك إنك تعاملت مع شخص مصاب بـ"كورونا".. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 985 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 66 شخص.

هذا الارتفاع في الحالات يزيد من احتمالية الاختلاط مع أحد المصابين، ليصبح هذا الشخص بعد ذلك مصدر للعدوى، لذا يتوجب عليك اتباع عدة اجراءات في حال الشك أنك تعاملت مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

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قدم الهلال الأحمر الأمريكي، ووزارة الصحة المصرية عدد من النصائح عليك اتباعها فى حالة الاخطلاط بمصاب كورونا:

-يجب عليك عزل نفسك في المنزل لمدة 14 يوم بعيدًا عن الآخرين، مع التعامل بحذر مع أفراد عائلتك.

-لا تتعامل مع حيواناتك الأليفة حتى لا تنقل إليها العدوى.

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-استخدم حمام منفصل إن كان ذلك متاحًا، أو ضع الكلور وعقم الحمام جيدًا بعد كل استخدام.

-إذا كنت مضطر للتعامل مع أحد الأشخاص خلال هذه الفترة، اتلزم بارتداء الكمامة والقفازات، وترك مسافه بينك وبين الآخرين.

-اتصل بالطبيب للحصول على المشورة الطبية، خاصة لكبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة

-عقم جميع الأسطح من حولك يوميًا، وبعد كل مرة تلمسهم فيها بما في ذلك الهواتف وريموت التلفزيون والمقابض

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-اتبع إرشادات وزارة الصحة العالمية، وأحرص على غسل اليدين لمدة 20 ثانية بشكل دائم، واستخدام مطهر يحتوي على نسبة 70% كحول.

-اتبع نظام غذائي صحي، وتجنب الدهون والسكريات.

- الحرص على شرب الماء الدافئ بدلاً من المشروبات الباردة.

- تجنب تناول المضادات الحيوية بشكل مفرط.

- عليك مراقبة درجة حرارتك كل 8 ساعات.

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- في حالة الشعور بهذه الأعراض "صعوبة في التنفس، ضيق الصدر، الاختناق، اضطرابات الوعي، الإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة"، عليك استشارة الطبيب على الفور أو الاتصال بالخط الساخن 105.

- إذا استلزم الأمر التوجه إلى المستشفى، يجب الحفاظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.

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