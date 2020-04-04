استشاري تغذية: الشوربة والسلطة يقويان عمل جهاز المناعة لمحاربة كورونا

قال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، إننا في هذه الفترة الحرجة يجب أن نلتزم بنظام غذائي وجدول يومي، لمنع أي زيادة في الوزن أثناء فترات جلوسنا في المنزل بسبب فيروس كورونا، مع التأكيد على تناول الغذاء المفيد لزيادة المناعة، وتزويد الجسم بكل الفيتامينات المطلوبة، دون زيادة في الوزن مثل "الشوربة" و"السلطة".

وأضاف "جمال"، خلال لقاء مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة، "dmc"، "يجب أن نعمل على ترتيب اليوم، بحيث يكون هناك وقت للرياضة وقت للطعام، واستغلال الوقت أيضا لقراءة أو اكتساب المهارات، مشيرا أن هناك الكثير من المواطنين يعانون من زيادة الوزن بسبب الجلوس في المنزل، وأنهم يسعون للأكل بشكل كبير ومتواصل، (رايحين جايين على المطبخ والثلاجة)"، بحسب قوله.

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وتابع استشاري التغذية، أنه يجب ممارسة الرياضة ما بين 20 إلى 30 دقيقة يوميا بشكل بسيط وسهل في المنزل، حيث إن هذا يرفع من الروح المعنوية، ويقضي على القلق والتوتر، وينظم عملية الشهية، ويقلل من فترات الأكل المستمرة، وأيضا العمل على القراءة أو اكتساب مهارات جديدة أثناء تلك الفترة.

وأوضح استشاري التغذية، أنه يفضل تناول "الشوربة" بعد تركها لفترة قصيرة في الثلاجة، على أن يتم رفع طبقة الدهون من عليها، ويعاد تسخينها مرة ثانية قبل تناولها، كما أن طبق السلطة يجب أن يحتوي على ثلاثة أنواع من الخضروات على الأقل، مثل الخس وأي نوع من الخضروات الورقية، أو الفلفل الأخضر أو الأحمر، وزيت الزيتون، والشطة البسيطة، ليكون كامل العناصر الغذائية التي تزيد من عمل جهاز المناعة، باعتباره عنصر الدفاع الأول لدي الإنسان لمواجهة فيروس كورونا.