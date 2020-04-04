ناهد السباعي لهيثم أحمد زكي في ذكرى ميلاده: كل سنة وأنت متهني مع حبايبك

"كل سنة وأنت طيب وفي الجنة متهني وسعيد مع حبايبك"، هكذا عايدت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بمناسبة ذكرى ميلاده، من خلال مشاركة صورة له.

وأرفقت "السباعي"، تعليقا على الصورة التي شاركتها، "النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي"، وتابعت بعدد من الأدعية للفنان الراحل، "اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم انزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين".

وكان توفي الفنان الراحل، صباح يوم الخميس، 7 نوفمبر، 2019، عن عمر ناهز 35 عاما.

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وعاشت الفنانة ناهد السباعي، حالة من الحزن والصدمة بعد رحيل صديقها الفنان هيثم أحمد زكي، وشاركت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو، من داخل مستشفى "أيادي ‏المستقبل" لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان، بعد تخصيص غرفة بالمستشفى باسم هيثم.

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو قائلة: "بعد رحيلك ربنا رزقك بمليون أب وأم ودعوة وخاتمة وعمرة، شكرا مستشفى أيادي المستقبل ‏على غرفة هيثم أحمد زكي، نسألكم الفاتحة والدعاء".‏

انهيار ناهد السباعي في جنازة هيثم أحمد زكي

وانهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، ودخلت في نوبة من البكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، ما جعل الفنان أمير شاهين يتدخل لمحاولة تهدئتها، حيث انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

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