اعتبرت نفسها محظوظة.. إصابة بروك بالدوين مذيعة "CNN" بكورونا

أعلنت المذيعة الأمريكية بروك بالدوين، في شبكة "سي إن إن" الأمريكية إصابتها بـ "كوفيد 19"، الناتج عن فيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني مذيعة من الشبكة العالمية تصاب بالفيروس.

وقالت "بروك" عبر "إنستجرام"، إنها رغم إصابتها بالفيرس تعتبر نفسها محظوظة، فقد شعرت بالأعراض، بين الحمى والقشعريرة والتعب الشديد، وأجرت تحاليل الفيروس التي بينت إيجابية إصابتها بكورونا، بعد يومين.

وقالت المذيعة الشهيرة التي كانت تمارس عملها من ستوديوهات "CNN"، إنها كانت تتخذ كافة الاحتياطات الصحية وتتبع الإرشادات ولا تعرف رغم ذلك كيف أصيبت بالفيروس.

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وطالبت "بروك" من متابعيها دعم الأطباء والممرضين الذين يقومون بأعمال بطولية الآن، وقالت إنها ترسل الحب إليهم.