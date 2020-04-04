"إذا خاصم فجر".. ريهام سعيد تنشر فيديو لـ"سب" ريم البارودي لها

بات من الواضح أن الخلافات بين الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، بدأت تأخذ منحنى جديدا، رغم أن السبب الحقيقي وراء هذه الخلافات لم يبدو واضحًا، وربما أرجع البعض السبب إلى عدم وقوفها بجوار الإعلامية ريهام سعيد في أزمتها الأخيرة بسبب تصريحتها عن مرضى السمنة.

فنشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على قناة "يوتيوب"، تسجيلا للفنانة ريم البارودي، وهي تصفها بألفاظ مسيئة وتهاجم أحد الأشخاص بعد دفاعه عن ريهام سعيد: "بتقارن مين بمين.. متعملش نفسك صاحب حد أنا للي معرفاك بيها.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".

وطلبت "ريم"، من الشخص أن يرسل لريهام سعيد التسجيل الصوتي: "ابعتلها الفويس.. بتدافع عن فاجرة عن واحدة إذ خاصم فجر.. عن واحدة مكروهة ربنا أداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. خليها كدا ربنا بيعذبها أكتر وأكتر اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي

وكانت ريهام سعيد ردت على متابعة لها كانت تعاتبها بسبب الخلافات القائمة بينها وبين الفنانة ريم البارودي، لترد عليها الإعلامية: "ريم ماتت بالنسبالي".

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لتتزايد التعليقات حول محاولة إعادة الأمور بينهما من جديد، عبر حساب ريهام سعيد على "إنستجرام"، ومن ضمن التعليقات التي انتقدت وصف "ريهام" بأن ريم البارودي انتهت بالنسبة إليها: "ماتت إيه التعبير القاسي ده.. أنتي فعلًا بقيتي غريبة".

وردت عليها الإعلامية ريهام سعيد قائلة: "بقيت غريبة؟ على أساس أن حضرتك تعرفيني شخصيًا من زمان واتغيرت".

ريم البارودي: مشكلتك معتبراني عدوتك

وعقب هذه التعليقات شاركت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها مرفقة بتعليق: "مشكلتك معتبراني عدوتك، ومشكلتي إني مش شيفاكي أصلا".

علاقة ريهام سعيد وريم الباروي

وكان الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما البعض في العديد من المواقف الصعبة التي مررن بها، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، بعدما حذفتا بعضهما البعض، منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن، خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.