هل يقي "السماق" من كورونا؟.. خبير أعشاب يجيب

"يقال إن السماق يعالج الإصابة بفيروس كورونا، حيث يؤخذ مرتين يوميا بوضع قليل منه على كوب ماء دافئ"، رسالة انتشرت بشدة بين مستخدمي تطبيق الدردشة "واتساب"، وبدأت تنتشر عبر مواقع عدة للتواصل الاجتماعي فما جدوى استخدام "السماق" وهل له فوائد طبية في مكافحة الفيروسات والأمراض المختلفة.

من جهته نفى الدكتور سيد قطب، خبير النباتات الطبية والعطرية، صحة الرسالة المتداولة، وكذلك نفى أن يكون للسماق أي فوائد طبية تذكر، موضحا في تصريحه لـ"هن"، "مفيش ولا دليل علمي على الكلام ده، ولا يمت للواقع أو العلم".

وأوضح "قطب"، أن البعض يمكن أن يقدم اجتهادات في هذا الأمر، وفي علم الأعشاب، ولكن تلك الاجتهادات حول "السماق" ليست علمية على الإطلاق، "اجتهادات مالهاش علاقة بالعلم، العشبة بتاع السماق هي توابل، يعني تضفي نكهة للطعام، ولكن إيه المادة الفعالة فيها، ولا حاجة السماق لا يستخدم كنبات طبي بيدي مزازة شوية للطعام لكن مش طبي اصلا".

وتنتشر رسائل استخدام الأعشاب ووصفات الطب التقليدي في كثير من مجموعات الدردشة عبر "واتساب"، مع شائعات كثيرة تفيد بأنها تعالج أو تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وذلك في محاولة من البعض لمنع انتشار الفيروس الذي يجتاح العالم.