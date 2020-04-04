بعد "فهد" وصفاء".. إهانة جديدة من إعلامية كويتية للوافدين (فيديو)

قبل أيام خرجت الفنانة الكويتية حياة الفهد في تصريحات وصفت بـ"الإساءة" للوافدين بعدما طالبتهم بالرحيل من بلدها، ثم تحدثت أيضًا النائبة صفاء الهاشم بطريقة مسيئة عن الوافدين ووصفتهم بـ"العمالة الهامشية".

بعد تلك التصريحات التي أثارت غضب الكثيرين، تم تداول مقطع فيديو للإعلامية الكويتية نادية المراغي، أثار ضدها الانتقادات الكثيرة بسبب ما وصف بـ"إهانتها" للوافدين في الكويت والتحدث عنهم بطريقة سيئة.

وأظهر الفيديو المتداول الإعلامية الكويتية، برفقة صديقتها خلال جولتهما في إحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض من الوافدين لبلادهم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت "المراغي" خلال مقطع الفيديو عن سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، قائلة: "نأخذ جولة عليهم.. يقولون لنا لازم نلبس كمامات، عشان الغرف شو فيها؟"، لترد عليها صديقتها:"معفنة، معفنة من رائحتهم".

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وعقب تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت الإعلامية الكويتية، للهجوم والانتقادات، فكانت من ضمن التعليقات: "#نادية_المراغي انتهاك للإنسانية والأخلاق.. ما أعرف إيش الحكمة من تصوير أشخاص مغلوب على أمرهم والاستهزاء بهم؟!".

وأيضًا كان من ضمن التعليقات: "واضح إنه كورونا جاء للدنيا عشان يكشف لنا الوجه القبيح للعنصريين والمتنمرين.. يوميًا يظهر نموذج عنصري يفضح نفسه، سبحان الله، والله كورونا ما هو فقط وباء وابتلاء.. هو جند من جنود الله فاضح كاشف لما في القلوب".