هل ينقل مصابو كورونا العدوى للآخرين بعد شفائهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

كل يوم، يدور في أذاهن الكثيرين، تساؤلات مختلفة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولعل من بينها هل ينقل المصابون العدوى للآخرين بعد شفائهم؟

تشير دراسة أجرتها كليتي برايتون وساسكس الطبية، إلى أننا لا نعرف مدى إمكانية الإصابة بالعدوى مرة أخرى؛ لأننا لا نمتلك اختبارًا للجسم المضاد للعدوى، ومع ذلك، من المحتمل جدا، استنادا إلى الأمراض الفيروسية الأخرى، أنه بمجرد أن يصاب الشخص بالعدوى، فسيكون محصنا بشكل عام ولن يصاب بها مرة أخرى. لكن سيكون هناك دائما الاستثناء الغريب، وهذا بالتأكيد توقع معقول.

القفازات والكمامات قد تزيد من انتشار كورونا.. اعرف السبب

ويقول الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال لـ"الخليج 365"، إنه لن يتم السماح بخروج أي مريض قبل 48 ساعة بعد إجراء كافة التحاليل التي تثبت سلبية العينة.

وأضاف أن التعافي الكامل للحالات المصابة يجعلها من غير الممكن أن تنقل العدوى لغيرهم.

Advertisements

"كورونا" ما زال غامضا.. هل سيتحول إلى مرض موسمي مثل الأنفلونزا؟

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن الدراسة التي تشير إلى أن العدوى تظل بالمتعافين من فيروس كورونا لمدة 8 أيام، لم تثبت أي نتائج لها، وما زالت تحت الدراسة.

وتابع أنه بعد تعافي المصابين من الفيروس وبعد قضاء فترة العزل في المستشفى والتأكد من سلبية التحاليل، يتم عودته للحياة بشكل طبيعي فهو غير معدى ولا يتسبب في نقل العدوى لأي شخص آخر، ويتم التعامل مع أفراد أسرته بشكل طبيعي.

اضغط هنا

إحنا أقوى من كورونا