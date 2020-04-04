"كورونا" يمنع 7.2 مليار شخص حول العالم من السفر والتنقل بين الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في مختلف البلدان، وما آلت إليه الأمور من منع السفر وفرض حظر التجوال وغيرها من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات في عدة دول، يعيش 7.2 مليار شخص أي 93 ٪ من سكان العالم، في بلدان تفرض قيوداً على السفر، بحسب تحليل جديد أجراه مركز "بيو" للأبحاث، ونقلته "سي إن إن".

ويقول التحليل: "توقفت حركة الأشخاص عبر الحدود في معظم أنحاء العالم، حيث أغلقت الدول حدودها أمام الزوار وأحياناً مواطنيها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".

ويجمع التقرير بياناته من إعلانات إغلاق الحدود وبيانات سكان الأمم المتحدة، كما تظهر خريطة "بيو" للأبحاث مجموعة من القيود واسعة النطاق حول العالم.

Advertisements

وفي الشهر الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 174 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم قد طبقت قيوداً على السفر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، واصفة أنها "صارمة ولم يسبق مثلها".

وقالت ناتاليا بانوليسكو بوغدان، وهي المديرة المساعدة للبرنامج الدولي لمعهد سياسة الهجرة، إنه "تسارع استثنائي" في قيود السفر.

وأضافت: "أعتقد أن كل دولة في العالم تقريباً في هذه المرحلة تلعب بكل الأدوات المتاحة تقريباً لكل فئة دخول".