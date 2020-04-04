مصابون لا تظهر عليهم الأعراض.. وخبراء ينصحون بضرورة ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تظهر بيانات جديدة من آيسلندا أن 50٪ من الأشخاص، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، لم يشعروا بالأعراض.

وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن حوالي 25٪ من حاملي الفيروس ليس لديهم أعراض.

وبهدف منع مزيد من انتشار الفيروس، يقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن مسؤولي الصحة يعيدون النظر في التوجيهات حول أقنعة الوجه.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي إنه "يميل نحو" توصية العامة بارتداء أقنعة الوجه "إذا لم تكن لدينا مشكلة في نزع الأقنعة عن العاملين في الرعاية الصحية الذين يحتاجون إليها"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأضاف فاوتشي: "لم نصل لقرار بعد، لكنني أعتقد أننا اقتربنا من تحديد ذلك".

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إذا أوصى المسؤولون الفيدراليون باستخدام أقنعة الوجه على نطاق واسع، فسيكون ذلك معاكساً بشكل صارخ للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض، التي تقول إن أقنعة الوجه يجب أن يرتديها فقط عمال الرعاية الصحية، والمرضى، والأشخاص الذين يقومون برعاية شخص مريض.

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إنه "لا توجد أدلة محددة تشير إلى أن ارتداء الأقنعة من قبل السكان له أي فائدة محتملة".

وأضاف "في الواقع، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى العكس من حيث عدم ارتداء القناع بشكل صحيح أو عدم وضعه بشكل صحيح".

3 نصائح لارتداء القناع بشكل صحيح

أوصى الجراح العام في الولايات المتحدة، الدكتور جيروم آدامز، الناس بعدم ارتداء الأقنعة، قائلاً إنها يمكن أن تسبب ضرراً أكثر من النفع.

وقال آدامز إنه قد تؤدي المعلومات الجديدة حول انتشار الفيروس دون أعراض إلى تغيير التوجيهات العامة، خلال هذا الأسبوع، كما قدم العديد من النصائح حول كيفية ارتداء الأقنعة بشكل صحيح.

وقال آدامز لبرنامج "Today" الذي تبثه شبكة NBC يوم الأربعاء: "إذا كنت سترتدي قناع وجه، فيرجى محاولة عدم لمس وجهك. يرجى توخي الحذر الشديد للتأكد من عدم لمس وجهك".

وتابع: "رقم 2: إذا كنت سترتدي قناع وجه، فيرجى ترك أقنعة N95 للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إليها".

وأضاف "رقم 3: إن ارتداء قناع الوجه لا يعني أنك لست مضطراً لممارسة التباعد الاجتماعي".

الحجة الرئيسية ضد الاستخدام الواسع للأقنعة هي أن العاملين في مجال الرعاية الصحية ليس لديهم ما يكفي.