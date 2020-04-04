نصيحة طبيب: "اطفي المنبه".. النوم أكثر من 7 ساعات يحسن المناعة ضد بكورونا

أشياء كثيرة يمكن فعلها خلال فترة الحجر المنزلي واكتساب مهارات جديدة ومحاربة عادات سيئة، ومنها التغلب على مشاكل الأرق الذي يعاني منه الكثيرون، إذ أكد رئيس مركز طب النوم في جامعة موسكو الحكومية، الكسندر كالينكين، بأنه يمكن معالجة الأرق خلال فترة الحجر المنزلي.

ونصح "كالينكين"، بعدم استخدام المنبه خلال فترة الحجر المنزلي، فالشخص ليس في حاجة للاستيقاظ مبكرًا لذهاب عمله كالمعتاد، مشيرًا إلى ضرروة الاستيقاظ من النوم بشكل طبيعي، والابتعاد عن استخدام المنبه، الذي يؤدي إلى اضطرابات النوم أو الأرق والتي يصاحبها الإصابة بأمراض مزمنة كضغط الدم.

وأوضح الطبيب أن عدد ساعات النوم يساعد على تحسين المناعة ضد الإصابة بالفيرسات: "لا أستطيع القول أن هذا ينطبق على فيروس كورونا، بسبب سرعة انتشاره والإصابة به تتم عن طريق العدوى من أشخاص آخرين.. لكن ينطبق على فيروسات أخرى والتي تتسبب بأمراض في الجهاز التنفسي".

واختتم "كالينكين" حديثه قائلًا: "ينخفض خطر الإصابة بالفيروسات لدى الشخص الذي ينام لأكثر من سبع ساعات، مقارنة مع أولئك الذين ينامون أقل من خمس ساعات بنسبة 250٪".