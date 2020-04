شفيت من كورونا وتبرعت بمليون دولار.. من هي "بينك" نجمة الروك الأمريكية

"شعرت أنني محظوظة لأن طبييي تمكن من إجراء اختبار لنا، إنها مهزلة مطلقة، لأن حكومتنا فشلت في جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع"، تغريدة أعلنت من خلالها النجمة العالمية، بينك، أنها قضت أسبوعين من العزلة في الحجر الصحي، بصحبه ابنها البالغ من العمر3 أعوام، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدة أنهما شفيا الآن..

وتبرعت نجمة الروك الأمريكية الشهيرة، بمليون دولار، 500 ألف دولار لكل من صندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل، وصندوق أزمة الطوارئ في مدينة لوس أنجلس، من أجل مكافحة الوباء.

ويقدم "هن"، أبرز المعلومات عن النجمة العالمية، اليشيا بييث مور، والمعروفة باسم "بينك"، خلال السطور التالية.

- ولدت في دويلستاون، بنسيلفانيا، في 8 سبتمبر عام 1979، وتشتهر باسم "بينك".

- "بينك" هي مغنية وكاتبة أمريكية ذاع صيتها خلال عام2000.

- والدتها جوديث مور، كانت تعمل كممرضة، من أصل يهودي، ووالدها جيمس موور جونيور، وكانت ديانته الكاثوليكية.

- تعود جذور أسلاف "بينك"، لآيرلندا وألمانيا وليتوانيا.

- كان والدها يعزف على الجيتار، ولديها شقيق هو جايسون موور.

- تزوجت "بينك" في كوستاريكا، في يناير عام 2006، من لاعب سباقات الدراجات النارية الأمريكية كيري هارت.

-أطلقت أولى أغنياتها المنفردة "ذير يو غو" "There You Go" وأول ألبوم لها "Can't Take Me Home" في العام 2000 من خلال شركة "إل آ فيس ريكوردز"، واللذان حققا نجاحا ملحوظا.

- وكان ألبومها الثاني "ميس أندزتود" "Missundaztood" والذي كان تحولا في انطلاقتها الفنية، صدر في 2001، وحقق نجاحا عالميا، ولا زال حتى الآن أفضل ألبوماتها مبيعا.

- أصدرت "بينك" ألبومها الثالث "تراي ذيس" "Try This" في نوفمبر 2003، وألبومها الرابع "آي ام نوت دديد" I'm Not Dead في أبريل 2004 والذي صارت سبع من أغانيه في أغنيات الصدارة منها: Stupid Girls،، U + Ur Hand، Who Knew.

- أصدرت ألبومها الخامس "فنهاوس" Funhouse صدر في أواخر أكتوبر 2008، ومن أغانيه "سو وات" So What والتي صارت أول أغنية لبينك تحتل الصدارة في الولايات المتحدة كما وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى في نحو 25 بلداً.

ومن أغاني الألبوم التي حققت نجاحا، Please Don't Leave Me وSober.

- تصدرت المغنية العالمية غلاف مجلة "people"، بعد حصولها على لقب أجمل امرأة في العالم، وتصدرها قائمة أجمل 100 امرأة حول العالم، في إبريل عام 2018، وقالت رئيس تحرير المجلة عن بينك "إنها فنانة، وأم، ونموذج يحتذى به، ولديها روح الدعابة، والثقة، والنجومية، كما أنها واحدة من أكثر الفنانين المحبوبين والمثيرين على هذا الكوكب، لذلك فهى تستحق اللقب".

- بيع لها نحو 11 مليون ألبوم في الولايات المتحدة، ونحو 32 مليون نسخة حول العالم، كما فازت بثلاثة جوائز غرامي.