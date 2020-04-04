عذبتها أمها ضربا وحرقا.. "الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ الطفلة ساجدة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقي خط نجدة الطفل 16000، مساء أمس، البلاغ رقم 12498 نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الطفلة "ساجدة"، التي تبلغ 6 أشهر، للضرب والتعذيب على يد والدتها وإصابتها إصابات بالغة في أماكن متفرقة في جسدها "كسر بقدمها اليمنى وحروق بالوجه واليد".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي البلاغ اتخذت كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها إنقاذ الطفلة، وزوال حالة الخطر التي تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، وإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الواقعة.

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وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم وهي ربة منزل، بمنطقة إمبابة وضبطت قبل محاولاتها الهروب وجرى اصطحابها وزوجها الذي يعمل حارس جراج إلى قسم شرطة إمبابة، وتحرر محضر جنح إمبابة، وأقرت المتهمة وزوجها بالواقعة، وأضاف أن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها.

وتابعت العشماوي بأنه جرى عرض الأب والأم على النيابة العامة لإجراء التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أنه جرى توجيه مدير عام خط نجدة الطفل ومحامٍ من وحدة الدعم القانوني وإخصائية اجتماعية لحضور التحقيقات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للطفلة، حيث ورد تقرير طبي مستشفى التحرير العام في إمبابة، متضمنا وجود آثار حريق باليد اليسري مع وجود تمزق باربطة الركبة اليمنى، وجارٍ المتابعة مع النيابة العامة بما يضمن المصلحة الفضلى للطفلة.

وفي هذا الصدد، تقدمت العشماوي بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ورئيس نيابة إمبابة، ووزارة الداخلية وقسم شرطة إمبابة للاستجابة السريعة، والتعامل مع هذا البلاغ، ما ممكن من سرعة ضبط المتهمة قبل الهروب وإنقاذ الطفلة.