فيديو.. في ذكرى ميلاده.. كيف تحدثت هالة فؤاد عن ابنها هيثم أحمد زكي

في صباح يوم الخميس، 7 نوفمبر،2019، غيب الموت الفنان هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر ناهز35 عاما، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة داخل الوسط الفني وخارجه، حينما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، عن بلاغ من خطيبته، يفيد أنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولكنه لم يستجب.

العديد من السيناريوهات التي افترضها الرأي العام على خلفية وفاة الفنان، ليبين تقرير الطب الشرعي أن وفاته إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

لم ينعم بالطفولة كسائر أقرانه، حيث انفصل والداه الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، ثم عقبها وفاة والدته منذ أن كان عمره 6 أعوام، خلال عام 1993، ويتزامن اليوم 4 إبريل، ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، ويقدم "هن"، لقاء نادرا بصحبة والدته الفنانة هالة فؤاد، خلال السطور التالية.

ظهر "هيثم" في لقاء نادر بصحبة والدته وجده المخرج أحمد فؤاد، مع الإعلامية سلمى الشماع، باديا عليه علامات الحزن عقب انفصال والديه، بجانب تعلقه الشديد بوالدته، وقالت "هالة" خلال اللقاء: "لسه بدري عليه في دخول الوسط الفني، ومنعرفش إذا كان هيشتغل ولا لا دي حاجة بتاعته".

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"دايما مغلبني بسبب اختلاف مواعيد نومه وصحيانه"

"أحلى صورة ظهرت على الشاشة في حياتي"، هكذا تحدثت الفنانة الراحلة عن ابنها "هيثم"، خلال لقائها في برنامج "يا تليفزيون يا"، مع الإعلامي ورسام الكاريكاتير رمسيس، وتحدثت خلالها عن تفاصيل علاقتها معه وقالت: "دائمًا بيغلبني بسبب اختلاف مواعيد نومه وصحيانه، عنده قدرة على السهر لفترات طويلة، هو اللي بيصحي اللي عايزه، بيبتدأ بالتدريج، لو عايز يصحيني بيطلع على السرير ويصحيني، ومرة صحاني بكوباية مية على وشي".

كانت الفنانة الراحلة هالة فؤاد تهوى العزف على آلة الأورج، وتحاول تغيير كلمات الأغاني من أجله: "أي أغنية بسمعها بغيرها لهيثم، مبعرفش أعزف أوي، (ياهيثم يا حلو الجميل ياهيثم، يا حبيبي ماماي وبابي، أدلع ياهيثم، ياحبيب جدو وتيته ياهيثم)".

"مبروحش مكان من غيره".. هيثم خلاني أعيش طفولتي

وأشارت إلى أنها تصطحب نجلها خلال التصوير داخل مصر وخارجه، "مبروحش مكان من غيره، مقدرش أنام من غير ما أشوفه، هيثم خلاني أعيش طفولتي مرة أخرى".

ومن المفارقات والمصادفات الغريبة، توفي هيثم زكي، بنفس عمر والدته الفنانة هالة فؤاد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد رحلة دامت 4 سنوات مع سرطان الثدي.