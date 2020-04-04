الامارات | أطرف حيل خرق حظر التجول: بريطاني تنكر بزي شجرة وإسباني تحول لديناصور

شكرا لقرائتكم خبر عن أطرف حيل خرق حظر التجول: بريطاني تنكر بزي شجرة وإسباني تحول لديناصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغرب حيل خرق الحجر الصحي حول العالم

لم تخل آلاف حالات خرق تقييد أو حظر التجول التي سجلت حول العالم، من الوقائع والحالات الطريفة والغريبة أحيانًا، بسبب الحيلة التي قام بها أصحابها للهروب من قبضة الشرطة.

ففي واقعة غريبة، قام رجل بريطاني بابتكار طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، دون التعرض لأي عقوبات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حين لجأ لحيلة ارتداء زي شجرة، مستغلا تواجد العديد من الأشجار بالمنطقة للتخفي حولها للهروب من أنظار السلطات الحكومية هناك.

وأظهر مقطع فيديو قام الجاران "نيكولاس موراي وزوجته مادلين ماي ديفيز" بتصويره قيام جارهم بالجلوس بجانب أحد الأشجار وهو يرتدي زي شجرة، قبل أن يعبر الطريق بطريقة كوميدية ليأخذ هيئة شجرة بالطريق، ثم عاد مجددًا من خلال الزحف والدوران على الأرض، قبل أن يظهر مجددًا وهو يحمل شنطة يبدو أن بها بعض المشتريات التي قام بشرائها. وفي إسبانيا كان الأمر أكثر طرافة، إذ رصدت كاميرات المراقبة شخصًا متنكرا في زي ديناصور، خرج لرمي القمامة ومن ثم عاد أدراجه من جديد.وتحايل "الديناصور" على الشرطة لخرق حظر التجول لم يمر مرور الكرام، إذ قابلته إحدى سيارات الشرطة، حيث أظهر الفيديو تحدثه مع أحد الضباط.

وعلقت الشرطة الإسبانية عبر حسابها على تويتر: "يسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها، في الحظر الجزئي، لكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات".

لكن التحايل على قرارات حظر التجول، أخذ منحى أخر تمامًا في الهند، إذ تظاهر 4 رجال بأنهم موتى، حتى لا يلقى القبض عليهم، في محاولة باءت بالفشل في النهاية.حيث كان "حكيم دين" الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، يعالج من إصابة في الرأس بأحد المستشفيات، قبل أن يقترح عليه سائق سيارة إسعاف أن يتظاهر بالموت لتجاوز نقاط تفتيش الشرطة هو و3 رجال آخرين، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز". وكشفت الشرطة الهندية، أن السائق والـ4 رجال، سافروا أكثر من 160 كيلومترا في سيارة الإسعاف، متجاوزين العديد من نقاط التفتيش بتظاهرهم الموت، إلا أنهم كشفوا في نقطة التفتيش الأخيرة قبل الوصول لوجهتهم، ليلقى القبض عليهم.