الامارات | أصفاد إلكترونية في أمريكا للفارين من الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن أصفاد إلكترونية في أمريكا للفارين من الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر قاض أميركي في ولاية كنتاكي مراقبة صديقين يقيمان في منزل واحد، أحدهما مصاب بفيروس كورونا، عبر أصفاد الكترونية في كاحلهما، وذلك لعدم التزامهما بأوامر الحجر الصحي.
وقالت محطة “WDRB” التلفزيونية المحلية في مدينة لويفيل اليوم، إن القاضي المحلي تشارلز كانينغهام، عاقب شخصين لم يلتزما بأوامر البقاء في المنزل، الصادرة في إطار مكافحة كورونا.
وفي تصريح للقناة، قال القاضي كانينغهام إن أحد الشخصين كانت قد ثبتت إصابته بالفيروس في 23 مارس الماضي، وشاهدتهما الفرق الطبية بعد 3 أيام وهما يسيران في الشارع.
وأوضح أنه فرض على الشخصين الإقامة الجبرية في منزلهما، بسبب عدم التزامهما بقواعد الحجر الصحي، رغم جميع التحذيرات، ووضع أصفاد إلكترونية في كاحليهما.
وتشمل العقوبة المفروضة على الشخصين البقاء قيد الإقامة الجبرية لغاية 6 أبريل الجاري، وفي حال عدم التزامهما بالحظر، سيتعرضان لعقوبات جديدة.-
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