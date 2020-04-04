صيحة "الأكمام المنفوخة" تزيّن إطلالات الفساتين في صيف 2020

الآن بإمكانك الاستفادة من تواجدكِ في "الحجر المنزلي" لتنظيم خزانة ملابسك وتحضيرها لفصل الربيع، فقد حان الوقت للتخلص من الملابس الشتوية السميكة، واستبدالها بأخرى صيفية خفيفة، مع تبدّل الطقس ودخولنا فصل الرببيع وارتفاع الحرارة، فما هي الفساتين الرائجة لهذا الصيف؟، فالتفكير في تنسيق الملابس الصيفية الكاجول المزيّنة بنقشة الورود والكشاكش مثلاً قد يدخل بعض الإيجابية إلى روتينك اليوميّ.

صيحة الأكمام المنفوخة ستزيّن إطلالات الفساتين لهذا الصيف. هذه الصيحة كان موجودة في الموسم الماضي وستستمرّ في موسم الصيف. بعض التصاميم ركّزت على الأكتاف المنفوخة، فيما تميّزت تصاميم أخرى باكمام منفوخة.

من الصيحات التي رأيناها على منصات عرض دور الأزياء مثل Erdem، Zimmermann و Kate Spade، هي التخريمات التي تسمى بـ Broderie Anglaise التي تمنح الإطلالة لمسة من الأناقة. كذلك، زيّنت دور أزياء مثل دولتشي آند غابانا الفساتين التي قدّمتها لهذا الصيف بقماش الدانتيل الفخم وبألوان زاهية ما يمنحك إطلالة أنثوية مميّزة.

لا تزال الطبعات صيحة رائجة هذا الصيف، خصوصاً النقشات الحيوانية التي رأيناها في عروض أزياء دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وErmanno Scervino وغيرها، وعندما نتحدّث عن الطبعات لا يمكن إلا أن نذكر الفساتين بطبعة الورود، التي لم تفرض نفسها على منصات عرض دور الأزياء فحسب، بل كانت حاضرة في إطلالات الستريت ستايل خلال أسابيع الموضة. إلى جانب طبعات أخرى مثل المربعات والبولكا دوت بأحجامها وألوانها المختلفة، فيمكن اعتماد إطلالة الفستان الأبيض التي تمنحك لوكاً أنيقاً وعصرياً في الوقت نفسه.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

أفضل "الحُلي" التي يمكن ارتدائها مع الملابس الشتوية

المدونة سحر فؤاد توضح بأنَّ لفات الطرح قادرة على تغيير المظهر بالكامل