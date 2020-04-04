صور.. "زياد" يصنع مجسمات مبتكرة في وقت فراغه "مدينة ديناصورات وحرب فضاء"

موبايل وتلفزيون وفيديو جيم يلجأ لهم الكثير من أطفالنا لكسر حالة الملل في أوقات فراغهم، في ظل حظر التجول، لكن الطفل "زياد عصام" صاحب السبعة سنوات استغل وقته بالطريقة الصحيحة بصنع مجسمات مبتكرة بيده.

"زياد" طالب في "pramery 1" معفي من التكليفات الدراسية، فكان على الأم استثمار وقته وتنمية موهبته عن طريق إحضار الأدوات اللازمة له من "بواقي فوم وكراتين فارغة واستيكس الشيش طاووق ولزق أو مسدس شمع بالإضافة لبعض ألعابه وكراسات التلوين لمساعدته في انجاز مجسماته التي يحب أن ينفذها.

الطفل الصغير قال: "بحب الرسم والهاند ميد عشان بينمي عقلي مع مامي، وبذاكر أونلاين بمساعدة بابا ومش زعلان إني قاعد في البيت لأني بعمل طول الوقت حاجات بحبها".

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وأضاف أنه صنع عدة مجسمات منها "مدينة ديناصورات"، "حرب فضاء" وغيرها.

ومن جانبها قالت يسرا عبد الرحمن والدة زياد إنه غير مكلف بأبحاث أو أي شيء رسمي بدراسته فأحببت استغلال وقته خاصة في شيء يحبه، ونصحت الأمهات بأننا في فتره ذهبية "لأول مرة في حياتنا العالم كله قاعد في منزله والحياة بالكامل متعطلة سواء في العمل أو الأنشطة الرياضية أو التعليمية أو غيره وكل أفراد العائلة يجتمعون لمدة طويلة مما جعلنا نسترجع ما افتقدناها زمان بسبب روتين الحياة السريع والجري وراء التزامات المعيشة والشغل والمواعيد".

وتابعت: "لابد أن ننمي مواهب أطفالنا ونسليهم ونتسلى معهم، نرجع أحنا كمان أطفال وننمي مواهبنا ونعمل الحاجات اللي بنحبها بدون قيود ونهرب من إن دايما العمل كان بيحكم حياتنا" الوقت أصبح مفتوح وليس بأيدينا شيء غير الدعاء لربنا إن المحنة دي تمر على خير.