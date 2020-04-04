سيلينا جوميز تعلن إصابتها بمرض نفسي

كشفت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، عن إصابتها بمرض نفسي يسمى "الاضطراب ثنائي القطب".

وقال الغنية البريطانية البالغة من العمر 27 عاما، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، خلال حديثها مع صديقتها النجمة، مايلي سايروس، في بث مباشر، أمس الجمعة، إنها ممتنة لاكتشافها أخيرا ما تسبب بمعاناتها لسنوات عديدة، وتريد اكتساب كل المعرفة التي يمكن أن تعرفها عن حالتها.

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وخلال المحادثة الصريحة حول صحتها العقلية، أوضحت سيلينا أنه تم تشخيصها بعد زيارة إلى مستشفى ماكلين، وهو مرفق للأمراض النفسية ومركز أبحاث علم الأعصاب في ماساتشوستس.

وأضافت: "لقد ذهبت مؤخرا إلى واحدة من أفضل مستشفيات الأمراض العقلية في أمريكا، مستشفى ماكلين، وأدركت أنني مصابة بثنائي القطب".

وبعد معرفة التشخيص، قالت سيلينا إنها أصيبت بالرعب في البداية، لكن بعدها شعرت بالارتياح لفهما سبب إصابتها بالاكتئاب والقلق لسنوات عديدة، مشيرة: "لم يكن لدي أي وعي أو إجابات كاملة عن هذه الحالة".