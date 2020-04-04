الامارات | شربوا كحولاً للوقاية من كورونا.. وفاة 16 شخصاً في البيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن شربوا كحولاً للوقاية من كورونا.. وفاة 16 شخصاً في البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 أبريل 2020

توفي 16 شخصاً على الأقل في منطقة نائية في البيرو بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها «تمنع» الإصابة بمرض «كوفيد 19»، وفق ما أعلنت الجمعة وكالة الأنباء البيروفية (أندينا).

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وأفادت الوكالة نقلاً عن سلطات صحية في منطقة هوانكافيليكا التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة ليما «أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا (...) ما أدى إلى وفاة 16 شخصاً».

ونقلت الوكالة عن الحكومة الإقليمية أن «الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم».

ومنذ مارس، فرضت السلطات البيروفية تدابير عزل إلزامي وحظرت التجول الليلي في محاولة للحد من تفشي الوباء الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا في هذا البلد وقتل 61 آخر، وفقا لأرقام رسمية.