ما الذي يحدث لمريض كورونا في لحظاته الأخيرة بالحياة؟

٨ حالات وفاة ممن حصد فيروس كورونا أرواحهم، هو آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ٦٦ شخصا بالبلاد حتى وقتنا هذا.

فيروس كورونا الذي حصد العديد من الأرواح حول العالم، بعدما بات يتفشى في أجسادهم، ويحارب جهازهم التنفسي، ليبقوا في صراع معه لعدة أيام، إما المقاومة، أو الوفاة.

وعادة ما يمر مُصاب الكورونا ببعض التدهورات الصحية، التي قد تصل للوفاة في النهاية، ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني، تلك الأعراض التي يشعر بها ضحية كورونا قبل لحظاته الأخيرة، خلال حديثه لـ"هن".

وقال "سالم" أن المريض بالفيروس قبل الوفاة يتعرض لبعض المضاعفات الصحية، على النحو التالي:

ضيق شديد بالتنفس.

كحة جافة شديدة وإرهاق عام ودوخة.

فشل تنفسي حاد وشديد.

فشل في عدة أعضاء بالجسم مثل الكليتين

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

ووفقا لما رصدته منظمة الصحة العالمية، وما توصلت له الأبحاث والدراسات العلمية، يتواجد ٦ أعراض يجب الانتباه جيدًا لها وعند ملاحظتها يجب التوجه لمستشفى الحميات الأقرب إليك، ويستعرضها "هن"، كالتالي:

- الحمى وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه عادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، فالشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

- نزلات البرد

تتشابه أعراض نزلات البرد مع فيروس كورونا، لكن عندما يصاب الشخص بنزلة برد يميل إلى احتقان الحلق وسيلان الأنف دموع العين المستمرة، ولا يصاحبها حرارة ولا أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

Advertisements

أما أعراض كورونا فتصاحبها حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات، كلها أعراض يمكن أن يصاب بها المريض.

- السعال الجاف

السعال الجاف المستمر من الأعراض الأولية أيضًا لفيروس كورونا، وتكون مستمرة ولا ينتج عنها بلغم أو مخاط.

- ضيق التنفس

يعاني أصحاب فيروس كورونا خاصة كبار السن من صعوبة في التنفس، فأي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

- فقدان حاسة الشم والتذوق

بحسب ما أعلنه نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، من قبل، بأن فقدان حاسة الشم لا يصاحبه انسداد في الأنف، كما يحدث في حالات الرشح التقليدية، وترافقها أحيانا مع فقدان حاسة التذوق.

- احمرار العين

كانت دراسة حديثة توصلت إلى أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.