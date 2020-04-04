بعد شفاء أول مصري بها.. هل تصلح الغرغرة بالخل مع محلول الملح لعلاج كورونا؟

أعلن هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بمدينة ميلانو الإيطالية، يفيد بشفاء أول مصري أصيب بكورونا في إيطاليا وهو المواطن أحمد ماهر الششتاوي سليمان مقيم ويعمل بالمدينة، وهو من محافظة الدقهلية.

وأجرى الششتاوي منذ إصابته في أول مارس تحليل الفيروس 3 مرات، وكانت إيجابية في كل مرة، لتصبح أخيرا سلبية، وقال الششتاوي الذي كان معزولا في بيته مع أسرته وزوجته الحامل وكان يخشى انتقال الفيروس لهم، إنه كان يقوم يوميا بالغرغرة باستخدام كوب ماء دافئ مع 4 نقاط من الخل وملعقة ملح يوميا.

ولكن هل للخل والملح فوائد فعلية في علاج فيروس كورونا؟

هاني الناظر: الغرغرة مش علاج

من جهته أوضح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، عبر فيسبوك، أن الغرغرة بالماء والملح والليمون لا تمثل علاجا لفيروس كورونا وليس لها أساس علمي وبالعكس الليمون المركز قد يؤدي إلى احتقان الأغشية المخاطية لمنطقة الزور.

وتابع خلال منشوره: "الوصفات التي تستخدم في تحضير الترمس شئ وعلاج الأمراض شئ آخر".

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الناظر يوضح استخدامات الخل

وفي بث مباشر عبر "الوطن"، أوضح الناظر استخدامات الخل لمواجهة كورونا، وقال إنه يمكن استخدامه في تطهير الأرضيات، والأسطح، والمنافذ، وكذلك الكلور المُخفف بالماء، ناصحا بارتداء قفازات خلال الاستخدام.

فوائد الغرغرة بالماء والملح لمواجهة نزلات البرد

استعرض موقع "هيلث لاين"، فوائد الغرغرة بالملح للعلاج من البرد والإنفلونزا:

- تساعد الغرغرة في مواجهة نزلات البرد والرشح، التي تسبب التهاب طفيف في الحلق.

- الحفاظ على صحة الفم.

- الغرغرة من أكثر الطرق فعالية في مواجهة البكتيريا المتراكمة في الفم لأن البيئة المالحة لا تسمح للبكتيريا بالتكاثر فتساهم في تطهير الفم.

- يمكن للغرغرة بالماء والملح أن تقي من العديد من المشاكل التي قد تصيب الأسنان، فهي تخفف من الأوجاع وتمنع الترسبات البكتيرية في الأسنان.