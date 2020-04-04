بالتزامن مع الحجر المنزلي ومنع "الكوافيرات".. نصائح لتقليل نمو شعر الوجه طبيعيا

إزالة شعر الحواجب الزائد، والشنب، وكذلك الوجه الصغير الموجود في أرجاء الوجه، هو مشكلة تؤرق كثير من الفتيات، خاصة هؤلاء الذين يعتمدون على صالونات التجميل في إزالة الشعر ولا يعرفون طريقة منزلية لإزالته.

حيث أغلقت معظم صالونات التجميل خاصة مع فر حظر التجوال، وفرض الحجر الصحي لفترة زمنية طويلة، في إجراء احترازي من الحكومة المصرية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19.

لذا يستعرض التقرير التالي بحسب موقع "هيلث لاين"، نصائح وطرق طبيعي لتقليل نمو الشعر في الوجه طبيعيا.

نصائح لتقليل نمو الشعر

- ضيفي 30 جرامًا من السكر إلى بعض من عصير الليمون في وعاء من الماء، اخلطي جيدًا وضعيه في اتجاه نمو الشعر. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه. كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.

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- اخلطي دقيق وكركم ولبن رائب في وعاء وضعيهم على منطقة نمو الشعر لتقليل نمو الشعر بشكل كبير، ضعي هذا الخليط على وجهك واشطفيه بمجرد أن يجف.

- امزجي البابايا والكركم للمساعدة على منع نمو الشعر كما أنه يقشر البشرة أيضًا، دلكي المعجون على وجهك لمدة 15 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

- استخدمي البطاطس، وهي مادة مبيضة، مع معجون العدس الأصفر لتجعل لون الشعر أفتح وتساعد أيضًا على إزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه، ضعيه واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

- اصنعي مقشر دقيق الشوفان والموز، فهو بسيط ولكنه فعال. ضعي المعجون لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء. كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.