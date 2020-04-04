"تبرعات بالملايين وعزومة عشاء أون لاين".. وسائل النجمات العالميات في محاربة فيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مختلف دول العالم، أعلنت العديد من النجمات العالميات مساهمتهن في دعم رحلة القضاء على المرض، مدركات مسؤولياتهن المجتمعية في ذلك التوقيت، بالتزامن مع ارتفاع حصيلة المصابين، وفرض حظر تجول في بعض الدول، وانهيار الاقتصاد عالميا.

وفيما يلي، أبرز وسائل الفنانات والإعلاميات الأجنبيات في مقاومة فيروس كورونا.

أوبرا وينفري تتبرع بـ10 ملايين دولار

تبرعت الإعلامية أوبرا وينفري، لمساعدة الأمريكيين خلال أزمة كورونا، مغردة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون خلال تفشي جائحة كورونا بمختلف الولايات وفي المناطق التي نشأت فيها"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ليتشمل تبرعها تقديم مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين الذين تأثروا بانتشار الوباء في بلادهم.

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إميليا كلارك تحارب كورونا بوجبات العشاء "أون لاين"

أعلنت إميليا كلارك، عن دعمها للمتبرعين لمواجهة الفيروس المستجد، من خلال "عزومة عشاء أونلاين" معهم، لافتة إلى أن عدد الضيوف يمكن يصل إلى١٥ فردًا، قائلة إنها ستعد وجبات العشاء بنفسها، وسيكون هذا ممتعًا، خاصة أنها لا تعرف كيف تطهو.

أنجلينا جولي تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

أعلنت الممثلة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي، عن تبرعها بمليون دولار للأطفال الفقراء، في ظل مواجهة كورونا، موجهة أموالها لصالح مؤسسة مهتمة برعاية الأطفال وإطعامهم وتعليمهم، وفقا لبيان رسمي عنها.