"اقرأ حول العالم".. مبادرة عالمية للترفيه عن الأطفال والشباب في الحجر الصحي

أطلقت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين واليونيسيف مبادرة "اقرأ حول العالم" للترفيه عن الأطفال والشباب في عزلتهم المنزلية بسبب فيروس كورونا، بالتزامن مع اليوم العالمي لكتاب الطفل الذي احتفل به العالم أمس.

ووفقا للمنظمة، فإن مؤلفو كتب الأطفال المفضلة يتظافروا لإطلاق مبادرة تسمح لملايين الأطفال والشباب الذين يعيشون الآن في عزلة جراء جائحة كوفيد-19 بقراءة مقتطفات من كتبهم.

وشهد إطلاق مبادرة (Read the World) أمس مع المؤلفة الإيطالية، إليزابيتا دامي، مخترعة الشخصية المحبوبة لدى الأطفال جيرونيمو ستلتون.

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وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، هيجو سيتزر "إننا نعيش اليوم حدثاً لم يسبق لأحدنا أن عاشه، وعلينا أن ننتظر لنرى ونفهم الآثار النفسية الاجتماعية التي ستنتج عن هذا الانعزال والتباعد الاجتماعي الطويلي الأمد، وينبغي في هذه الأثناء أن نعتني بصحتنا العقلية تحديداً، لاسيما عقول أطفالنا.

وأضاف: "وقد أراد الاتحاد أن يسهم في هذا الظرف بشكل إيجابي من خلال تقريب الأطفال من مؤلفيهم المفضلين واستثارة اهتمامهم بالكتب وإتاحة لحظات مشتركة ممتعة بين أفراد الأسرة أثناء مرحلة الاعتزال العصيبة هذه".

فيما قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، هنرييتا فور "لقد انقلبت حياة الأطفال وروتينها رأساً على عقب في غضون أسابيع قليلة، وبإمكان القراءة أن تذكّر الأطفال واليافعين بما تنطوي عليه الكتب من طاقة سحرية لا محدودة من شأنها أن تنقلهم إلى أي مكان، حتى لو كانت أبواب العالم الخارجي موصدةً أمامهم الآن".

وأكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس أن "المنظمة ملتزمة بمكافحة جائحة كوفيد-19 على جميع الجبهات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بحماية الصغار، ونحن نتفهم الخوف والقلق الذي يساور الكثير من الناس ونعلم أن متعة القراءة من شأنها شحذ ذهون الصغار وتخفيف توترهم وبعث الأمل في نفوسهم".