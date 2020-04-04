نصائح لتجنب الإرهاق والخمول خلال نظامك الغذائي

اتباع نظام غذائي سليم وصحي، أمر هام لبناء الجسد، ومحاربة الأمراض، والوصول أقوام ممشوق ومناسب.

والابتعاد عن الاكلات المعتادة عادة واتباع الحميات الغذائية الصحية قد يصيب البعض في البداية، بالإرهاق والخمول.

وتقدم أبو الحجاج لـ "هن" قائمة بالممارسات الغذائية التي يجب اتباعها لمساعدتك على محاربة الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت، التي جاءت على النحو التالي:

تجنب الكربوهيدرات المكررة

تشكل الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمكرونة كربوهيدرات مكررة تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الارتفاع في مستويات السكر في الدم إلى انخفاض مستويات الأنسولين في الجسم مما قد يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

تجنب الكافيين

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من المؤكد أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي تزود الجسم بمزيد من الطاقة، ولكن الاستهلاك الطويل يمكن أن يكون له تأثير معاكس، لذلك يُنصح بمراقبة تناول الكافيين للحفاظ على الشعور بالحيوية طوال اليوم.

تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات

تحتوي الأطعمة المصنعة والسكرية على نسبة عالية من الدهون بدون قيمة غذائية حقيقية، وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن السكر في هذه الأطعمة لا يمنحك حقًا أي طاقة إضافية، بل يجعلك تشعر بالرغبة في المزيد وتشعر كذلك بالخمول.

تناول الماء

تناول كمية كافية من الماء على مدار اليوم أمر مهم للحفاظ على الجسم بشكل عام، إذ يتكون 60٪ من أجسامنا من الماء، وهو ضروري لطرد السموم ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا.

بذور الشيا

تعد بذور الشيا مصدر جيد لطاقة للجسم، فهي مليئة بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتعد الغذاء المثالي لجسم صحي.