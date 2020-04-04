"طلعت كل المنافقين من حياتي".. هل ردت ريم البارودي على ريهام سعيد بعد "ماتت بالنسبالي"؟

شاركت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، اليوم الجمعة، بصورة لها مرفقة بتعليق: "مشكلتك معتبراني عدوتك، ومشكلتي إني مش شيفاكي أصلا".

وحرصت الفنانة على غلق التعليقات، ثم عادت "الباروي" بنشر دعاء على حسابها، وعلقت: "الحمد لله طلعت كل المنافقين من حياتي، والحمد لله هما مش كتير".

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ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، نشرت عبر حسابها على إنستجرام رسالة شقيقتها لها التي وصفتها بـ"أجمل أخت في الدنيا"، صباح اليوم، وتساءلت إحدى المتابعات عن علاقة "ريهام" بصديقتها الفنانة ريم البارودي، لترد الإعلامية المعتزلة، قائلة: "ريم بالنسبة لي ماتت".

علاقة ريهام سعيد وريم البارودي

وكان الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما البعض في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، بعدما حذفا بعضهما البعض من حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد.

ولكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي الاختفاء عن دعمها.