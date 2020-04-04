متشتريهاش من برة.. طريقة عمل الطعمية في المنزل

تعد أقراص الطعمية، واحدة من أشهر الأكلات التي يفضلها المصريون على وجبة الفطور. وباتت العديد من ربات المنازل، تخشى شراء بعض الأطعمة من الخارج، خوفا من عدوى فيروس كورونا المتفشية. ويرصد "هن" لربات المنازل طريقة عمل الطعمية بالمنزل. مكونات الطعمية فول مدشوش مقشر ومنقوع بالماء لبضع ساعات. كرات جذور البصل الاخضر شبت كزبرة بقدونس فصوص ثوم ملح شطة Advertisements فلفل اسمر كزبرة مطحونة كمون مطحون ملعقة كبيرة بيكنج باودر بصلة مفرومة طريقة تحضير الطعمية قومي بتصفية الفول من الماء، ثم اضربيه بالكبة الكهربائية. ارفعي الفول وضعيه بوعاء عميق. اضربي الخضرة معا بالكبة، وضيفي لها البصل والتواصل. قومي بإضافة الفول من جديد على الخليط السابق، مع البيكنج بودر، والثوم. شكلي العجين إلى أقراص. اقلي أقراص الطعمية بالزيت المغلي.

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