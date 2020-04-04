قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مكرونة بالجبن، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل مكرونة بالجبن ربع كيلو مكرونة بينا 1 ملعقة كبيرة زبدة 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم نصف كوب موتزاريلا مبشورة نصف كوب بارميزان مبشورة نصف كوب شيدر مبشورة 2 ملعقة كبيرة جبنة كريمي ثلثى كوب كريمة Advertisements ملح وفلفل 1 ملعقة دقيق 2 ملعقة كبيرة أوراق بقدونس مفرومة طريقة عمل مكرونة بالجبن تسلق مكرونة الملكة في ماء مغلي وملح وتترك حتى تسلق. لعمل الصوص يوضع الزيت مع الزبدة مع ملعقة من الدقيق وتقلب جيدا مع رشة من الملح والفلفل يضاف الثوم المفروم ويشوح جيدًا ثم تضاف الكريمة وتقلب جيدا تضاف الجبنة الكريمي ثم الجبنة الموزاريلا ثم الجبنة الشيدر يضاف البارميزان ثم البقدونس ويوضع يوضع قليل من ماء سلق المكرونة ويقلب جيدًا حتى يصل إلى القوام المناسب توضع المكرونة المسلوقة (نصف سوا) وتترك حتى تتشرب من الصوص وتصل إلى تمام النضج، وتزين بالجبنة البارميزان والبقدونس وتقدم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مكرونة بالجبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.