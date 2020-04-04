للرجال في الحظر.. توست الطماطم المشوية بالجبنة على الفطار

معاناة كبيرة يلاقيها الرجال في ظل الحظر في البحث عن تحضير وجبة فطار سريعة وتحديدا من هم يعيشون بمفردهم.

ولذلك تقدم "هُن" لهم طريقة مبتكرة لتحضير الجبنة مع الطماطم المشوية وزيت الزيتون.

مقادير توسع الطماطم المشوية مع الجبنة

توست

جبنة شيدر مبشورة

زبدة

ريحان

طماطم صغيرة الحجم

ثوم مهروس

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زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير توست الطماطم المشوية مع الجبنة

قطّعوا الطماطم حلقات متوسطة.

ضعوا الثوم وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود.

رصّوا الطماطم في صينية وادخلوها الفرن لمدة 20 دقيقة.

ضعوا شريحة من التوست ثم ضعوا كمية من الشيدر فوقها، ثم شرائح الطماطم المشوية ثم ورق الريحان، ثم الشريحة الثانية من التوست.

ادهنوا التوست من الخارج بالزبدة، ثم كرّروا هذه الخطوات.