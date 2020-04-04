أثارت الفزع بسبب كورونا.. ضبط أردنية تعمدت وضع لعابها على مقابض السيارات

أثارت سيدة أردنية الفزع في قلوب المواطنين، بعدما شوهدت تسير في الشوارع وتتعمد وضع لعابها على مقابض السيارات في مدينة إربد، الأمر الذي أثار تخوف الكثيرين عما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد وتريد عدوى الآخرين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الأردنية، فإن قوات الأمن تمكنت من القبض على السيدة التي اتضح من التحقيقات الأولية، أنها تعاني من اضطرابات نفسية ووضع أسري غير مستقر، وفي الوقت ذاته خضعت أيضًا لاختبارات للتأكد من أنها تحمل فيروس كورونا المستجد، لكن جاءت نتيجتها سلبية.

وتحفظت قوات الأمن على السيدة، وتم استدعاء أفراد من أسرتها لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.