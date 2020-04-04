أثارت سيدة أردنية الفزع في قلوب المواطنين، بعدما شوهدت تسير في الشوارع وتتعمد وضع لعابها على مقابض السيارات في مدينة إربد، الأمر الذي أثار تخوف الكثيرين عما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد وتريد عدوى الآخرين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الأردنية، فإن قوات الأمن تمكنت من القبض على السيدة التي اتضح من التحقيقات الأولية، أنها تعاني من اضطرابات نفسية ووضع أسري غير مستقر، وفي الوقت ذاته خضعت أيضًا لاختبارات للتأكد من أنها تحمل فيروس كورونا المستجد، لكن جاءت نتيجتها سلبية.
وتحفظت قوات الأمن على السيدة، وتم استدعاء أفراد من أسرتها لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر أثارت الفزع بسبب كورونا.. ضبط أردنية تعمدت وضع لعابها على مقابض السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.