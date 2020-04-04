ريهام سعيد وريم البارودي.. رحلة الصداقة من الدعم المتبادل لـ"ماتت بالنسبالي"

"ريم ماتت بالنسبالي".. تعليق وصفت به الإعلامية ريهام سعيد تطورات علاقتها بالفنانة ريم البارودي، خلال ردها على متابعة تساءلت عن صداقتهما، ووصفه المتابعون بـ "تعبير قاسي" خاصة أن الثنائي دوما ما كانا يتفاخران بعلاقتهما، ومعرفتهما القوية ببعضهما البعض، التي ربما انتهت منذ أشهر، تحديدا في أغسطس الماضي، عقب أزمة ريهام سعيد الأخيرة حديثها عن "السمنة"، والتي غابت حينها "البارودي" عن الساحة وعن دعم الإعلامية نهائيا، على غير عادتها.

فربما الصور التي وثقت صداقتهما على مرور الأعوام الماضية، باتت لا محل لها، والمناسبات التي جمعتهما أصبحت أمر للذكرى، ورسائل دعمهما لبعضهما البعض، أصبحت في خبر كان.

فعلى الرغم من اختفائهما من على حسابات بعض الشخصية، وصمت "ريم"، خرجت الإعلامية اليوم الجمعة لتصفها بالـ"ميتة"، في إشارة منها لانتهاء علاقتهما نهائيا.

ويرصد "هن" كواليس تجاهل الفنانة للإعلامية خلال أزمتها الأخيرة كالتالي:

كواليس انتهاء علاقتهما.. أين اختفت ريم البارودي أثناء أزمة ريهام سعيد؟

وصفتها بالصديقة المُقربة، ودافعت عنها في العديد من الأزمات، التي كانت على رأسها اتهامها بقضية خطف الأطفال، اصطفتها عن الإعلاميين للظهور معها عقب أزمتها مع الفنان أحمد سعد، وطالبت بالدعاء لها خلال مرضها، فكانت دومًا ما تؤكد الفنانة ريم الباردوي، أن الإعلامية ريهام سعيد، هي الصديقة الأقرب لها، تظهران سويًا في عديد من المناسبات، وتدافعان عن بعضهما البعض في كثير من الأزمات.

إلا أن بوقت أزمة "السمنة" الشهيرة، اختفت "البارودي" نهائيًا عن الصورة، رغم الأزمة التي واجهتها الأخيرة، والتي انتهت بالتحقيق معها، ووقف برنامجها، بل واعتزالها المهنة أيضًا، فلم تتطرق "ريم" للدفاع عن صديقتها، بشكل مُباشر أو غير مُباشر، حتى إنها لم تنشر لها منشورًا واحدًا لدعمها أو للوقوف بجانبها.

فعلى الرغم من وجود "البارودي" بشكل دائم على منصات "السوشيال ميديا"، إلا أنها لم تُشر لأزمة صديقتها، فنشرت خلال الأزمة، العديد من الصور التي تجمعها بصديقاتها خلال احتفالهن بإحدى المُناسبات، فضلًا عن مُشاركة جمهورها ببعض الـ"ستوري" التي تضمنت وجودها مع زميلاتها دون الإشارة لما تتعرض له ريهام سعيد.

الدعم الأخير من ريم البارودي لريهام

كان الظهور الأخير لريم البارودي، ودعمها لصديقتها ريهام، حينما أعلنت الأخيرة عن إصابتها بمرض جلدي نادر.

وطالبت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من محبيها الدعاء لصديقتها حيث نشرت صورة لها، مُعلقة: "إنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي وإنتي حمولة وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدي وحتقومي.. يا رب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريب".

Advertisements

دعم متبادل بين الثنائي

ريهام سعيد تدعم البارودي ضد أحمد سعد

كانت ريهام هي الإعلامية الأولى التي استضافت ريم عقب انفصالها عن الفنان أحمد سعد، والتي كشفت عن تطور علاقتهما حينها، وعقب انفصال أحمد عن سمية الخشاب، وظهورهما ببرنامج "شيخ الحارة" رمضان الماضي، قررت الإعلامية، توجيه رسالة لصديقتها ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "بقابل ناس كتير وبتعرف على ناس كتير كل يوم بيعدي بعرف أن أنتي صاحبة حقيقية مش فيك مش بتعملي لمصلحتك".

وتابعت: "أد إيه الناس وحشة، بيقولوا حقك رجع لك أنا مش شايفة كدة أنا شايفة إنك إنتي ظلمتي نفسك لما حطيتي نفسك في الباكابورت ده والمفروض تزعلي من نفسك مش من حد".

واختتمت: "أهو درس وكلنا بنتعلم، صاحبتي كان ليكي حق الحدق يفهم كان ليكي حق في إيه".

وفي 2018، نشرت الفنانة ريم البارودي، مجموعة صور تجمعها بالإعلامية ريهام سعيد، أثناء وجودهما بالساحل الشمالي، عبر إنستجرام.

وقالت "ريم": "صديقتي المقربة ريهام سعيد.. أحبك جدًا"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

دعم شديد خلال فترة حبسها

كانت ريم البارودي، أكثر الداعمين والواثقين ببراءة الإعلامية، ريهام سعيد، خلال حبسها على ذمة قضية خطف الأطفال والاتجار بالبشر، فوجهت لها رسالة في محبسها، وإلى القضاء المصري، مؤكدة أنها لا تعقب على أحكام القضاء، وتتذكر المواقف الإنسانية التي حدثت بينها وبين ريهام.

وعقب براءتها نشرت "البارودي" صورة للمذيعة، وكتبت عليها: "براءة صديقتي الإعلامية ريهام سعيد الحمد الله"، وذلك عبر هاشتاج عنوانه "براءة ريهام سعيد"، كما قررت إعداد حفل لها.