قالت الفنانة روبي، إنها لم تكن تصدق أن تلتزم يوما بالتواجد في المنزل لفترة طويلة، في إشارة منها لالتزامها في الأسبوع الأول لحظر التجوال المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضافت روبي خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، في الحلقة الثالثة من برنامج "من غير كورونا"، من إنتاج ديجيتال ستوديو: "كنت خايفة على بنتي وأمي، وكورونا له جانب إيجابي جدًا، ورجع بينا لزمن أجدادنا لما كانوا بيناموا الضهر بعد الشغل، ورجعنا لطبيعتنا غننا نصحى بدري وننام بدري".
وتابعت: "الصبح بركة، الصباح رباح يعني رزق، ومبسوطة إن الكلام ده على الكل، مش فايتني حاجة، أنا بحب قعدة البيت جدًا، السرير والبلكونة أحسن منطقتين عندي في البيت".
كانت هذه تفاصيل خبر روبي عن أزمة كورونا: رجع بينا لزمن أجدادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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