تصميمات دار ديور Dior من أجمل التصميمات العالمية ومن أكثرها طلبًا بين صفوف النساء، حيث إنها تجمع بين الأنوثة المطلقة مع لمسات من العصرية، ومؤخرًا شاهدنا الكثيرات من النجمات وقد اعتمدن تصميمات ديور Dior لمختلف المناسبات الرسمية منها على السجادة الحمراء واليومية أيضًا، وقد شاهدنا كلًّا من بلقيس فتحي ودرة زروق، وقد اعتمدن اطلالتين متشابهتين إلى حد بعيد من الدار باللون الأسود، فمن بدت فيهما الأكثر أناقة

درة زروق في اطلالة باللون الأسود من ديور

درة زروق كانت السباقة لاعتماد عدد من الاطلالات المميزة من ديور، منها هذا اللوك باللون الأسود والذي اختارت فيه تنورة ماكسي مصنوعة من طبقات ناعمة من الكشكش، نسقت معها قميصًا ناعمًا بأكمام قصيرة، وزينت اللوك بحزام عريض من الجلد على الخصر، وحذاءً بكعب عالٍ مزين بالأربطة.

بلقيس فتحي أنيقة في اطلالة من ديور

من بعد درة شاهدنا بلقيس فتحي وقد اعتمدت لوك مماثلًا من ديور Dior، لكنها نسقته بطريقة مختلفة قليلًا حيث إنها اختارت التنورة الماكسي نفسها، والحزام العريض نفسه على الخصر، لكنها اعتمدتهما مع قميص من دون أكمام مزين بربطة عند الياقة، وحذاء بكعب عالٍ أكثر رسمية.

من الأجمل في تصميم ديور درة أم بلقيس؟

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من الصعب اختيار الاطلالة الأجمل بين درة زروق وبلقيس فتحي في هذا التصميم باللون الأسود من ديور Dior، حيث إنّ كلتاهما نسقته بأسلوب أنيق ومواكب للموضة، درة اعتمدته بأسلوب شبابي أكثر وبلقيس فضلت الأسلوب الأكثر رسمية.

بلقيس فتحي ودرة زروق تتنافسان في الاطلالة نفسها من ديور Dior باللون الأسود، فمن بدت فيهما الأكثر أناقة برأيِك؟ شاهدي الصور وكوني أنتِ الحكم.

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