إطلالات باللون الأبيض على طريقة درة زروق

الأبيض من الألوان الأكثر رواجاً في الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا منه أجمل التصاميم الكاجوال والرسمية على منصات عروض دور الأزياء العالمية والملفت في هذا اللون أنه يوحي بالأناقة الراقية، كما بالعصرية في آن معاً كما أنه يناسب مختلف النساء من مختلف الفئات العمرية، وقد لفتتنا مؤخراً إطلالات درة زروق المميزة التي اعتمدت فيها اللون الأبيض بأساليب وطرق مختلفة وقد جمعنا بالصور أبرز هذه الإطلالات لتستوحي أفكار أزياء باللون الأبيض تتألقين بها أنت أيضاً في مناسباتك القادمة.

درة زروق في تيور باللون الأبيض:

درة زروق أنيقة في تيور باللون الأبيض

شاهدنا درة زروق في باريس مؤخراً، وقد اعتمدت إطلالة أنيقة باللون الأبيض وكانت عبارة عن تيور مستوحى من الخمسينات مؤلف من جاكيت بليزر محدد الخصر وتنورة ميدي بفتحة أمامية، وقد نسقت معه حذاء كعب عال بتصميم شبابي أضافت من خلاله لمسات عصرية على اللوك وحقيبة يد من الجلد باللونين الأسود والأبيض.

لوك شبابي في الفستان الأبيض القصير اعتمدته درة زروق:

اختارت درة زروق هنا إطلالة ذات طابع شبابي باللون الأبيض وكانت عبارة عن فستان قصير من الدانتيل، ياقته عالية وأكمامه طويلة، وتنورته مزينة بطبقات ناعمة من الكشكش وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البيج مرصع بمسامير معدنية باللون البرونزي.

بدلة بيضاء تألقت بها درة زروق:

بدلة بيضاء بتصميم شبابي اختارتها درة زروق

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البدلات الرسمية من أبرز صيحات الموضة وخاصة للنجمات في المناسبات الرسمية، وهنا شاهدنا درة زروق وقد اعتمدتها باللون الأبيض بتصميم شبابي مؤلفة من جاكيت بليزر له فتحات جانبية على الخصر، وبنطلون بقصة أرجل واسعة وقد نسقت معه حقيبة كتف براقة باللون الفضي وعقدًا ألماسيًا بارزًا.

فستان أبيض كتف واحد اختارته درة زروق:

من أجمل إطلالات درة زروق كانت في هذا الفستان الأبيض بقصة الكتف الواحد الذي اختارته من جان لويس صبجي Jean Louis Sabaji، مصنوع من قماش التول الناعم ومزينة بشريطة من المخمل الأسود على الكتف، وقد اختارت معه صندل أسود كعب عال ومجوهرات ألماسية ناعمة.

شاهدي بالصور أجمل إطلالات درة زروق باللون الأبيض التي اعتمدتها لمناسبات مختلفة وبأساليب متنوعة، واستوحي منها بعض الأفكار لمناسباتك القادمة.

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