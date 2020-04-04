تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: الجو العام جيد جدا الشمس وعطارد في الحمل يقدمان المزيد من الفرص حتى تبني على اسس متينة وتطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة لكن سوف تعيش خليطاً من المعاكسات الذي يفرض التأني الشديد ان الطوالع الفلكية مع وجود المريخ وزحل في برجك توحي بالمشاكل والمصاعب بالاضافة الى وجود المثلث الفلكي بين القمر من الاسد والشمس من الحمل يوم السبت ما يعني الكثير من التعب والتحدي لكن كن ذكيا كي لا تقع في الفخ فانت تعيش في دوامة من الانفعالات والمعاكسات حافظ على هدوء اعصابك كي تتخطّى التوتر بسلام تتحسن الظروف وتستريح مع وصول القمر الى العذراء اي من البيت الثامن بيت المشاورات والحوارات يومي الاحد والاثنين فتصحح وتعيد بناء علاقة اقوى مع المحيط ايام طويلة للعمل وترتيب الامور تعاود حياتك بشكل طبيعي لحظة وصول القمر الى الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يفتح امامك حظوظ كبيرة وتدخل في مرحلة من الاستحقاقات الجيدة فتكثر فرص النجاح ما يجعلك تفرح بلقاءات فكرية وثقافية وبنقاشات غنية على مختلف المستويات تتبدل الامور مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب يومي الخميس والجمعة فتقف امام حائط مسدود تعب قلق امور عائلية وشخصية مواقف محرجة مع احد الاولاد حاول ان تكون جاهزا وهادئا ابتعد عن المشاكل ان الوضع متأزم وغير سهل.

عاطفياً: وجود كوكب الحب في الجوزاء الصديق يزيد من سحرك وجاذبيتك تخطف الانظار والقلوب وتحتفل مع طوالع فلكية مناسبة جدا تمارس هوايتك في الاغواء والاغراء وتتصرف بليونة ونعومة ورومانسية كبيرة وتبرز في معظم الاحتفالات والدعوات الاجتماعية. الجوّ يحمل ودًّا وتقاربًا وكذلك مصالحة. للعازب انت قادرًا على قلب حياتك العاطفية رأسًا على عقب بسبب افكارك وعواطفك الدافئة.

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