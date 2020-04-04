تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان مكاسب كبيرة

مهنياً: تتحدث بداية الاسبوع عن مكاسب وارباح مع وجود الشمس وعطارد في بيت المال في موقع مناسب الجو العام يسمح لك ان تقوي نفسك ومعنوياتك البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في برج الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ما يجعلك تقطف ثمار جهودك السابقة قد تحصل على ربحا او مكسبا ماليا ومن الممكن ان تقوم باستثمارات واعدة جدا لكن بالرغم من التطورات السعيدة عليك ان تراقب كل ما يدور حولك من تطلعات مختلفة خلافات تناقضات انتبه لمواعيدك يومي الاحد والاثنين مع وصول القمر الى العذراء اي الى مواجهة برجك فما عليك الا ان وتلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل انتبه ودقق اكثر في التفاصيل ولا تعقد الامور ولا تقدم على اي تصرف قد تندم عليه. ترتاح من المعاكسات وتصطلح الامور تحت تاثير القمر من الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء من الضروري ان تلطف الاجواء التي تزعزعت وتستعيد حماستك وتتحسن الظروف وترى الامور من ناحية الايجابية فتصادف النجاح في اعمالك وتتلقى خبرا سارا يتعلق بشؤونك المالية والمدرسية. ترتفع نسبة النجاح وتقوى معنوياتك لحظة وصول القمر الى العقرب يومي الخميس والجمعة فتتوضح الصورة وتفرح بالاخبار السارة وتستعيد السيطرة على مجرى الامور اسبوع جيد حاول ان تستفيد قدر المستطاع حتى تعوض عن كل الامور العالقة.

عاطفياً: من الضروري ان تصارح الشريك بمشاعرك ولا تبقى غارقا في بحر من الاحلام في هذا الاسبوع المعاكس عائليا وعاطفيا مع وجود كوكب الزهرة مربع مع برجك من الجوزاء ويشكل تنافرا مع نبتون الموجود في برجك ما يسبب لك الازعاج والاحراج لذلك لا تطلب المستحيل كن متعقلا فالظروف معقدة وصعبة للعازب تجنب الكلام المتسرع وانتبه للتراجع في العلاقة ولا تسمح لكبريائك بالتأثير سلبا على مجراها .

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