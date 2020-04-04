ينتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان حماس وانطلاق

مهنياً: تقدم نجومية تفاؤل حماسة اطلاقة مهمة تزيح عنك الغيوم وتعطيك مجال حتى تستعيد موقعك حركة فلكية نحو تصعيد ايجابي بحيث تقع تحت تاثيرات مهمة في محور تتسلط فيه الامور وتتمحور حول حياتك المهنية والشخصية البداية مع يوم السبت حيث تتسهل الاتصالات وتتلقى اشارات النجاح مع وجود القمر في الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع مع الشمس من االحمل ويكون الوقت مناسب جدا لتحسين وترتيب العلاقات وكل انواع الابحاث والملفات تتابع الحظوظ وتتقدم بشكل كبير وتاخذ خطوات جريئة مع انتقال القمر يومي الاحد والاثنين الى العذراء الصديق فتستفيد من التأثيرات الرائعة ترتاح وتطل على مرحلة تحمل لك كل الدعم المادي والمعنوي .تتبدل الامور مع انتقال القمر الى الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل عليك ان تحافظ على هدوئك ولا تكن متسرعاً فتدخل في ازمة صعبة ما يجعلك مزاجي غير مستقر فكن متأنياً جداً عليك ان تحافظ على هدوئك ولا تكن متسرعاً قد تعاكسك الظروف وتظهر مشاحنات وخلافات طارئة, حاذر المشاعر والانفعالات السلبية ابتعد عن المواجهة واثارة الخصومة. تخف الضغوط لحظة انتقال القمر الى العقرب يومي الخميس والجمعة فترتاح تعود المعنويات قوية جدا ومميزة فتبرز مواهبك وتشرق بجاذبية كبيرة ايام تساعدك وتعطيك حقك عطلة اسبوع مناسبة للتقضاء مع العائلة والاولاد ولم الشمل اسبوع جيد حاول ان تستفيد من الايام الاكثر حظاً.

عاطفياً: تنطلق حياتك الاجتماعية نحو احتفالات فتطل على فترة عاطفية وعائلية اكثر وعدا مع وجود الزهرة في الجوزاء الذي يسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية مع الاهل والاسرة والاحبة والاولاد فتوسع دائرة صداقاتك وتركز على شراكتك او علاقتك العاطفية التي تتاغم مع افكارك للعازب قد تحصل على جواب طالما سعيت اليه.

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