ينتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان نشاط

مهنياً: اسبوع نشيط مثمر يعطيك قوة وحظ تحت تاثير الشمس وعطارد من الحمل والمثلث الفلكي بين القمر من الاسد والشمس من الحمل يوم السبت فتكون بداية اسبوع كريم وواعد بالنجاح تتم فيه الكثير من الامور المهمة ويكون نجمك عاليا اجواء ممتازة كل طلباتك مستجابة لكن سوف تدخل يوم السبت مع وجود القمر في برج الاسد الصديق فصل جديد من حياتك يدعمك بقوة فتتقدم وتتطور طموحاتك وتحقق النجاح تعود وتدخل في دوامة وعواصف فلكية من ومد وجزر مع انتقال القمر الى برج العذراء يومي الاحد والاثنين فتدخل في مرحلة من القلق وقد يكون من الصعوبة عليك التحرك بحرية او التقدم كما ترغب احذر الانتقادات والملاحظات ولا تثير الحساسيات من حولك تتبدل التأثيرات الفلكية وتحصل تغييرات مهمة في العمل لصالحك يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل ما يجعلك تترقى لموقع افضل لذا عليك ان تكون على قدر المسؤولية تشق طريقك بحرية ونجاح وتتمتع بدورة من الحظ ممتازة وقد تتلقى ايضا مبلغا من المال يأتي مكافأة على اعمال او عرضا غير اعتيادي يفوق توقعاتك. لكن للاسف ستكون عطلة الاسبوع هادئة للراحة ولإعادة تنظيم الامور تعود وتتازم الامور مع وصول القمر الى العقرب يومي الخميس والجمعة فتدخل في الفترة الاضعف مرحلة من الركود والتعقيدات فلا تعطي انطباع سلبي عنك ايام مشربكة لازم تكون ثابت وواثق من نفسك.

عاطفياً: تكون الاوضاع متأزمة مع الشريك وغير مستقرة مع وجود الزهرة في معاكسة برجك من الجوزاء الذي يولد جوا من المواجهات والصراعات تحرك وحاول ان تصحح وترمم ما تبقى من العلاقة وابتعد عن الهواجس والشكوك وخفف التساؤلات والملاحظات للعازب حاول ان تدقق بما يحصل معك على الصعيد الشخصي التردد في المسائل العاطفية لا يوصلك الى اي نتيجة يجب ان تاخذ القرار المناسب.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة

تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مؤثرة