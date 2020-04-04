تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان عواطف رقيقة

مهنياً: حنين عواطف رقيقة بداية اسبوع تقيلة متقلبة ضاغطة نفسيا واجتماعيا وينتهي مع القمر في برجك الذي يقدم لك الحماسة والتقدم والامل لكن من المهم ان تعيد النظر في بعض المسائل المهنية يوم السبت مع وجود القمر في برج الاسد برج خصمك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ما يعني ان الامور لن تسير حسب رغباتك وقد تعيش حالة من الحيرة والتسرع والخوف حافظ على موضوعيتك تعود وتتنفس الصعداء يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج العذراء الصديق الذي يزيد من اشراقتك وجاذبيتك فتشعر بتعاطف وتحسن ايام جيدة بناءة تسجل خلالها نقاطاً لصالحك وقد تناقش بعض العقود والقضايا المالية وتكون امام مكاسب وارباح لكن سوف تعود الطوالع الفلكية الدقيقة لتسيطر على الاجواء فتدخل يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثيرات ثقيلة وضاغطة ومزعجة مع وجود القمر من برج الميزان الذي يعاكسك ويهدد استقرارك ويشير الى ازمات وتردد وجمود خيبة امل كبيرة صحيا معنويا دراسيا كن حذر ولا تحسم الامور يعود ويبرم دولاب الحظ لصالحك فتتغير الظروف وترتاح لحظة وصول القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة فتكون انطلاقة قوية الحظ معك 180 درجة نشاط وعي سرعة خاطر افكار ذكية نتائج باهرة عطلة اسبوع ممتازة حتى تطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة وتعيد قراءة القرارات التي اتخذتها سابقا وتصحح الامور العالقة والغير العالقة اسبوع جيد حضر نفسك لانفراجات وتطورات مهمة.

عاطفياً: تعيش مع الشريك اجواء هادئة ورومانسية فتسمع منه الكلام الجميل والمعاملة اللطيفة مدعوما من كوكب الزهرة من الجوزاء الصديق الذي يتحدث عن خبر سار وسعيد يتعلق بحياتك الشخصية للعازب اسبوع واعد بانشراح وبجو ايجابي لا سيما على صعيد الصداقات.

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