تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أحداث جيدة

مهنياً: ابواب جديدة تسويات تلتقط انفاسك وتأخذ خطوات جريئة وتزيد فرص النجاح والحظوظ كل الامور واضحة وانت قادر ان تمشي الى آخر الطريق وتنطلق بطاقة عالية حيوية ونشاط مع وجود القمر في برج الاسد الناري يوم السبت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل فتسعى وراء اهدافك مهما كانت صعبة ولا تتراجع امام التحديات لانك واضح وصريح لكن قد لا تلائمك الظروف يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برج العذراء فتدخل في اضعف مرحلة توتر عصبية تعب وانزعاج خيبة امل تاخير اعطال حاول ان تدقق وتصحح وتعدل في التفاصيل وتراقب ما يجري من حولك تعود وتنطلق من جديد يومي الثلاثاء الاربعاء مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل وتبدا فترة من الراحة بحيث تكون نوعية الوقت افضل انفراج افراح الحظ يدور بطريقة مناسبة لاعمالك لدراستك ل الاكاديمية والجامعية تنعم باجواء ممتازة وتطل على فترة مثمرة الضوء اخضر يعطيك مجال للتفوق والقدرة على المتابعة ممنوع الاستسلام من افضل الايام بحيث يخيم الربح والمكاسب المالية والمعنوية على اجواءك المهنية والشخصية تتبدل الاجواء يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى العقرب اي الى البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك ما يعني مباحثات ومفاوضات وحلول مالية واجوبة لمسائل عالقة تقدم راحة انفتاح اخبار سارة اسبوع رائع جدا ولا اجمل من هيك.

عاطفياً: علاقة تفاهم وانسجام مع الشريك يسودها الاحترام المتبادل بحيث تخيم الرومانسية التي تحبها على علاقاتك ويحيطك كوكب الزهرة من برج الجوزاء بالحب والانسجام وتشتد الرغبات لكي تعيش قصة حب خاصة للعازب فتشعر ان الساعة أتت لكي تقدم على نقاشات جدية لحسم العلاقة وهناك احتمال لاطلاق مصالحة بينك وبين الشريك وترميم العلاقة التي تزعزعت.

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