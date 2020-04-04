تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أحداث مهمة

مهنياً: بداية اسبوع ولا اروع الشمس عطارد من الحمل الناري الصديق والقمر في برجك في مثلث فلكي مع الشمس يوم السبت ما يعني هيصة احتفالات تكبر اسهمك تسويات زيارات لقاءات اسبوع مهم تكون فيه الاقوى بين الابراج لا يوجد اي سبب كي تتذمر كل شيء تركز عليه تحققه من انفراجات ومبادرات انت النجم في هذه الفترة تتحسن الاحوال وتعود الامور الى مجاريها وتشعر بالتحرر وتعلن النصر ما يجعلك تحقق الامور الصعبة واكثر من تطور ملحوظ وسريع ترتفع معه المعنويات وتسيطر من جديد على مجرى الاحداث كذلك سوف يدعمك انتقال القمر الى برج العذراء اي الى بيت المال يومي الاحد والاثنين والذي يقدم لك فرصة ثمينة وتسويات مالية امتحانات مفاوضات حاول ان تتحرك وتبرمج اعمالك حتى تحصل على المزيد من الفرص للتقدم تربح تكسب يتابع الحظ الى جانبك يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الى الميزان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتعيش ايام مميزة رائعة ايام تضوي على خصالك الجميلة وتتفتح الطموحات والاحلام فترة مثالية لتقدم اطروحة مسابقة جامعية افكارك سريعة بحيث تطوي صفحة لتبدا مرحلة جديدة وتتحسن اوضاعك وتقوى حظوظك كل الحسابات الفلكية تشير الى ان كل شيء يسير نحو الافضل تنقلات ناجحة ومفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة بالرغم من كل هذه التطورات والمبادرات البناءة سوف يعاكسك القدر مع وصول القمر الى برج العقرب فتكون ايام الخميس والجمعة ايام ثقيلة مليئة بالهموم والمزاجية ايام ضعيف نوعية الوقت باهتة بطيئة فلا تطلب المستحيل اكتفي بالعمل الروتيني وتعامل مع الظروف بوعي ونضوج.

عاطفياً: الخبر الجيد هو ان لا يزال كوكب الزهرة في برج الجوزاء الذي يغمر حياتك العاطفية بالعذوبة والرومنسية ان الشريك دائما الى جانبك يمنحك الدعم المعنوي ويغذي روحك بالامل والثقة بانفس ما يجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب قد تتلقى مفاجئة جيدة يحتفظ بها لك الحبيب.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "الجوزاء " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مؤثرة

Advertisements

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة