تنتظر مولود برج "العذراء " من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أمور مهمة ومؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم لكن بدايته غير سهلة مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل ما يجعلك تعيش بعض التناقضات والمزاجية فتشعر ان الامور لا تسير على الطريق الصحيح لذلك حاذر ان لا تخطىء وكن صادقا مع نفسك ولا تنتظر نتائج مهمة سيطر على انفعالاتك كي لا تدفع الثمن غاليا وحاول ان تكون معتدلا في تصرفاتك تعود وتقفز الى الامام وتسيطر من جديد على الامور مع انتقال القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين اجواء ولا اجمل رائعة من اجمل الاوقات اذا انت جاهز وحاضر. فتفرح لصفحة جديدة تطوي مرحلة وتبدأ فصل ثاني وتسوي كل المسائل العالقة كذلك سوف تحقق اكثر من نتيجة جيدة يومي الثلاثاء والاربعاء مع وجود القمر في الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتدخل في مرحلة الحسابات وتقييم كل شيء يدور امامك وتحصل على نتيجة اعمال سابقة ويحالفك الحظ لانجاز مهني مميز تكسب وتربح كذلك سوف تحصل يومي الخميس الجمعة على اخبار جيدة جدا مع وصول القمر الى العقرب فتكون عطلة اسبوع قوية جدا انت قوي سريع البديهة جوابك دائما حاضر تخطط بسهولة للمستقبل ان كل الامور تدور لصالحك تتنشط تتغير طلتك نغمتك اسلوبك وتثبت جدارتك على كافة الاصعدة انطلاقة جديدة في عملك وفي حياتك الشخصية.

عاطفياً: تشعر انك تغرق في وحول امور شخصية وعائلية حاول ان تحتضن المتطلبات والواجبات وان تنتبه من مزاجيتك وحساسيتك المفرطة مع وجود كوكب الزهرة في الجوزاء برج خصمك الذي يحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية ضدك بحيث تكثر المشاحنات وتظهر الخلافات والاختلافات في الآراء والتوجهات حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ودبلوماسية للعازب ان العلاقة المتأرجحة مهددة بالتراجع ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة.

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