تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أمور جيدة

مهنيا:ً اسبوع جيد خاصة ان المشتري بالجدي يحمل فرص حلوة للتعارف للقاءات والزهرة في بيت العمل في اعلى نقطة بالنسبة لبرجك ما يعني احتفالات متنوعة حركة ونشاط طاقة كبيرة وافكار ذكية تتقدم بشكل ايجابي جدا على صعيد شخصي ومهني كذلك سوف يكون يوم السبت حافلا بالتطورات المالية مع وجود القمر في برج الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل اي في بيت المال والمكاسب والربح يتابع الحظ لصالحك وترتفع المعنويات يومي الاحد والاثنين مع وصول القمر الى برج العذراء ما يعني آن الاوان لتفتح ابواب وآفاق جديدة لقاءات سعيدة رحلة استكشاف يحالفك الحظ ويجلب لك ارباح غير منتظرة توفر لك الاستقرار المادي والتحرر المعنوي ما يجعلك تسيطر على الاوضاع فتتخذ قرارات حاسمة وجديدة تخدم مخططاتك.يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل وتدخل في مرحلة استراحة عودة الى البيت والاهتمام بالامور الشخصية الاولاد الاهل اجواء غير سلسلة مطلوب منك ان تركز طاقاتك على الامور الجيدة بالرغم من الظروف المعقدة تشعر بالتعب والعجز حافظ على سلامتك واعتمد الوقاية ولا ترم نفسك في المجهول تتبدل الظروفلصالحك يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج العقرب لتنطلق بقوة وتكثف تحركاتك واتصالاتك عطلة اسبوع ايجابية الحظ معك الجو مريح افراح واحتفالات اسبوع رائع للمصالحات والاخبار السارة .

عاطفيّاً: اسبوع صعب جدا للعلاقات الجديدة والمتقلبة والتي على الارجح لن تدوم حتى نهاية الشهر ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس للعازب, عليك تفادي المواجهات وعدم اللجوء الى توجيه الانتقادات او الملاحظات السلبيّة ولا تجازف باستقرار علاقتك.

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