تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أحداث رائعة

مهنياً: الجو العام جيد رائع مشرق و مثمر حاول ان تستفيد منه مع وجود المثلث الفلكي الناري بين القمر من الاسد والشمس من الحمل اي في البيت الثالث يوم السبت الذي يعطيك افكار براقة وطاقة هائلة ويجعلك تتألق بنقاش وحوار واتصال وحجز مواعيد ونقاشات فتعيش دورة فلكية ناجحة واستثنائية لكن حاول ان لا تثير نقمة او توتر او قلق حولك يومي الاحد والاثنين تحت تاثير القمر من برج العذراء المعاكس فتدخل في فترة من الاهتمامات الشخصية الحساسة فترة تقلبات وواجبات عائلية كما قد يعرضك لبعض التراجع الصحي والمعنوي حاول ان تخفف من المزاجية القصص متداخلة ببعضها ومشربكة تعود لتصطلح الامور يومي الثلاثاء والاربعاء لحظة وصول القمر الى الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتدخل في اجمل مرحلة من الحظ المطلق تحمل اليك المفاجآت والايجابيات والحب واللقاءات الغنية وتفتح امامك ابواب اجتماعات حلوة وصداقات مثمرة ايام تعطيك كل ما تتمناه من نجاح وتقدم كما يهديك الفلك عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك لتنطلق في مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية وتحقق آمالا كثيرة تتعلق بشؤونك المالية وتحقق الامنيات وتسجل نقاط لصالحك اجواء ممتازة عشرة على عشرة .تعود للروتين اليومي والمسؤوليات يومي الخميس الجمعة مع انتقال القمر العقرب فتتضاعف الاعمال ايام تطلب منك متابعة ركض وتحضير ما يجعلك تتعب جسديا ومعنويا عد للعشرة وحاول ان ترتب وتنظم الامور وان تلم الشمل وتهتم بتدريس اولادك في منافسة او مسابقة .

عاطفيّاً: تشعر بالرومنسية والحنين وتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل مع وجود كوكب الحب في برجك الذي يحمل لك الاستقرار والمشاعر الصادقة قد تكافأك الظروف بمصالحة وتسوية ما يجعلك تاخذ قرار نهائي وتحسم امرك.للعازب, تنفتح أمامك الأبواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية تدعمك الزهرة وتؤمن لك مناخا من الرومانسية واجواء ايجابية من المبادلات العاطفية وتشجّعك على تلبية الدعوات.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "العقرب " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث مهمة وانفراجات

تنتظر مولود برج "الأسد " من الجمعة 13 إلى الخميس 19 آذار مارس أحداث كبيرة