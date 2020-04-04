تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أجواء متناقضة

مهنياً: تعيش اجواء متناقضة متقلبة حاول ان تعرف كيف تتصرف وتبرمج امورك ان وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك بالاضافة الى وجود المريخ وزحل ايضا في مربع مع برجك ومع وجود المثلث الفلكي بين اخصامك الحمل والاسد ولا تنسى تاثيرات اورانوس الضاغطة من برجك ما يعني اسبوع متطلب من الاسابيع التي يجب ان تنظم فيه جدول اعمالك وتهتم اكثر في نوعية عملك دراستك ملفاتك تنقلاتك وان تعيد قراءة حساباتك قبل البت بأية مسألة خاصة يوم السبت تحت تأثير المثلث الفلكي من القمر من الاسد والشمس من الحمل الذي يشير الى الازعاج والتدخل في حياتك كما يشير الى مسألة مالية ومصرفية تفرض نفسها تستعيد ثقتك المطلقة بالنفس مع انتقال القمر الى برج العذراء الصديق يومي الاحد والاثنين فتتنفس الصعداء وتفرح بالفرص الجميلة جدا وبالمحبة والتودد فتنجح المفاوضات وتحقق اعمالك تقدما واضحا من اقوى واجمل ايام الاسبوع يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى الميزان يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت الصحة فتكون فترة واعدة بانفراج وسعادة وتشويق لذلك وسع دائرة تحركاتك وبادر الى الاتصال واللقاء. تعود التقلبات الفلكية وتزيد نسبة التوتر والضغوط والمشاكل مع وصول القمر الى العقرب يومي الخميس والجمعة ما يعني عطلة اسبوع غير مريحة فلكيا مزعجة ثقيلة بالمسؤوليات العائلية المهنية الصحية حاول ان تتغلب على الظروف بإتخاذ قرارات بناءة وهادئة اسبوع متقلب لكن بالدبلوماسية والنضوج تتخطى الاوضاع الصعبة.

عاطفياً: يكون القلب سعيدا والحماسة كبيرة في حياتك الشخصية كوكب الحب من برج الجوزاء الذي يعدك باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة وتكون حياتك العاطفية غنية جدا وقد تجد حلا لمشكلة عالقة من فترة.للعازب, يناسبك تماماً وجود الزهرة في موقع مناسب من برجك بحيث يسمح لك الوقوع في الغرام من جديد بسبب غياب ضغوط نفسية شخصية ونظراً إلى قدرتك على استيعاب آراء الحبيب المختلفة لآرائك.

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